В приграничном районе Астраханской области введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в Красноярском районе Астраханской области, заявил глава района Руслан Бисенов 28 сентября. Связано это с большим скоплением машин, направляющихся в Казахстан через пункт пропуска «Караузек».
По словам Бисенова, большое скопление людей может привести к нарушению жизнеобеспечения населения и к распространению инфекций. Для разгрузки трассы Астрахань — Красный Яр будет ограничено дорожное движение и разработана схема объезда для иногородних.
Ранее Северная Осетия объявила об ограничении въезда иногородних на территорию республики, через нее россияне едут к КПП «Верхний Ларс», чтобы попасть в Грузию.