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    Ситуация на границах

    В приграничном районе Астраханской области введен режим повышенной готовности

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    Режим повышенной готовности введен в Красноярском районе Астраханской области, заявил глава района Руслан Бисенов 28 сентября. Связано это с большим скоплением машин, направляющихся в Казахстан через пункт пропуска «Караузек».

    По словам Бисенова, большое скопление людей может привести к нарушению жизнеобеспечения населения и к распространению инфекций. Для разгрузки трассы Астрахань — Красный Яр будет ограничено дорожное движение и разработана схема объезда для иногородних.

    Ранее Северная Осетия объявила об ограничении въезда иногородних на территорию республики, через нее россияне едут к КПП «Верхний Ларс», чтобы попасть в Грузию.

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