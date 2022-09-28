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    Ситуация на границах

    Полицейских из Северной Осетии подозревают во взятках за объезд очереди к КПП «Верхний Ларс»

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    Североосетинские полицейские попались на взятках за помощь в пересечении границы с Грузией, минуя очереди на КПП. Два случая выявили сотрудники собственной безопасности регионального МВД вместе с коллегами из ФСБ, сообщили 28 сентября в МВД по Северной Осетии.

    В ведомстве уточнили, что в схеме были задействованы пятеро сотрудников ГИБДД и ППСП. Россияне, желавшие побыстрее добраться до КПП «Верхний Ларс», якобы платили полицейским от 5 до 10 тысяч рублей за услугу. Подозреваемых отстранили от службы на время проверки. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов и привлечены к ответственности. Руководство тоже понесет наказание.

    В среду Северная Осетия ввела режим повышенной готовности и ограничила въезд легковых автомобилей, направляющихся к границе России и Грузии.

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