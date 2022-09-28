Полицейских из Северной Осетии подозревают во взятках за объезд очереди к КПП «Верхний Ларс»

Североосетинские полицейские попались на взятках за помощь в пересечении границы с Грузией, минуя очереди на КПП. Два случая выявили сотрудники собственной безопасности регионального МВД вместе с коллегами из ФСБ, сообщили 28 сентября в МВД по Северной Осетии.



В ведомстве уточнили, что в схеме были задействованы пятеро сотрудников ГИБДД и ППСП. Россияне, желавшие побыстрее добраться до КПП «Верхний Ларс», якобы платили полицейским от 5 до 10 тысяч рублей за услугу. Подозреваемых отстранили от службы на время проверки. Если их вина подтвердится, они будут уволены из органов и привлечены к ответственности. Руководство тоже понесет наказание.

