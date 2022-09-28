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    Градозащита от Бастрыкина

    СК объяснил, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по особняку Салтыковой

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    В особняке Салтыковой в Петербурге за последние пять лет были частично демонтированы, разрушены и изъяты элементы, которые являются предметами охраны. Это стало причиной возбуждения уголовного дела, сообщил 28 сентября Следственный комитет РФ.

    По данным ведомства, с 23 июня 2017 года по 24 августа 2022 года особняк лишился части элементов, которые числятся в списке предметов охраны памятника. «В результате этих действий были уничтожены элементы в лицевом корпусе строения, расположенном по Большой Морской улице, в том числе штукатурный слой и декоративные элементы фасадной части, а также детали внутреннего убранства помещений», — пояснили в СК,

    Следственный комитет констатировал, что разрешение на демонтаж, разрушение и изъятие элементов лицевого корпуса получено не было. Вместе с тем по закону проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требует согласования с компетентными органами власти, разборка и демонтаж разрешаются, если аварийное состояние элементов установлено компетентным органом либо в случае отсутствия технической возможности их сохранения.

    «Полученные данные послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела», — добавили в ведомстве.

    В СК напомнили, что первое возбужденное уголовное дело было отменено прокуратурой, но комитет возбудил дело повторно. Подробнее о сносе особняка читайте на «Фонтанке».

    Особняк Е. П. Салтыковой 1852–1857 годов постройки находится в аренде у ООО «Северная земельная компания». В июне 2020 года правительство Петербурга заключило с инвестором соглашение о приспособлении объекта к современному использованию. Аварийное здание запланировали отреставрировать и создать внутри гостиницу высшей категории на 44 номера. После окончания всех работ инвестор получит здание в собственность.

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