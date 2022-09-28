СК объяснил, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по особняку Салтыковой

В особняке Салтыковой в Петербурге за последние пять лет были частично демонтированы, разрушены и изъяты элементы, которые являются предметами охраны. Это стало причиной возбуждения уголовного дела, сообщил 28 сентября Следственный комитет РФ.



По данным ведомства, с 23 июня 2017 года по 24 августа 2022 года особняк лишился части элементов, которые числятся в списке предметов охраны памятника. «В результате этих действий были уничтожены элементы в лицевом корпусе строения, расположенном по Большой Морской улице, в том числе штукатурный слой и декоративные элементы фасадной части, а также детали внутреннего убранства помещений», — пояснили в СК,

