СК объяснил, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по особняку Салтыковой

В особняке Салтыковой в Петербурге за последние пять лет были частично демонтированы, разрушены и изъяты элементы, которые являются предметами охраны. Это стало причиной возбуждения уголовного дела, сообщил 28 сентября Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, с 23 июня 2017 года по 24 августа 2022 года особняк лишился части элементов, которые числятся в списке предметов охраны памятника. «В результате этих действий были уничтожены элементы в лицевом корпусе строения, расположенном по Большой Морской улице, в том числе штукатурный слой и декоративные элементы фасадной части, а также детали внутреннего убранства помещений», — пояснили в СК,
Следственный комитет констатировал, что разрешение на демонтаж, разрушение и изъятие элементов лицевого корпуса получено не было. Вместе с тем по закону проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требует согласования с компетентными органами власти, разборка и демонтаж разрешаются, если аварийное состояние элементов установлено компетентным органом либо в случае отсутствия технической возможности их сохранения.
«Полученные данные послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела», — добавили в ведомстве.
В СК напомнили, что первое возбужденное уголовное дело было отменено прокуратурой, но комитет возбудил дело повторно. Подробнее о сносе особняка читайте на «Фонтанке».