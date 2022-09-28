«Кто-то боится выйти из дома, кто-то уехал». Петербургские рестораны и бары теряют клиентов и персонал

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Поделиться Поделиться





Петербургский общепит за последнюю неделю недосчитался от 10 до 70 процентов посетителей. За покупками горожане пока еще ходят.

Петербуржцы стали реже захаживать в рестораны и бары, рассказали «Фонтанке» их владельцы и управляющие. «Минус 30% после объявления мобилизации. Я связываю это в первую очередь с тем, что люди уезжают, во вторую очередь — с подавленным настроением», — говорит совладелец группы «Норберт» (рестораны «Щелкунчик», «Вкусновица», «Чайхана Пахвала») Александр Ситников. По его словам, пока ситуация лучше, чем в пандемию: «Но не знаю, насколько будет нарастать».



Совладелец баров «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев также говорит о снижении выручки на 30% за последнюю неделю. «Это комплекс факторов. Конечно, часть гостей уехала», — комментирует он, не исключая, что на результаты может наложиться сезонное падение. Больше пить из-за тревожных настроений петербуржцы не стали, но бары этого и не ждут. «Я бы хотел, чтоб люди ходили в бары в обычном режиме, чтобы не было потрясений, из-за которых они бы ходили туда больше, потому что нужно пить», — отмечает Владимир Николаев.



Но помимо посетителей питейные заведения недосчитались трети персонала. «Кто-то испугался [мобилизации], у кого-то есть небезосновательные опасения, — рассказывает предприниматель. — Все в очередной раз за этот год выглядит как полнейшая катастрофа, а за три года уже не знаю, в какой раз катастрофа».

У Bakunin Group поток гостей упал на 60–70% за неделю. «В основном бары — это молодежная история. Кто-то боится выйти из дома, кто-то уехал», — говорит совладелец Александр Романенко. Персонал частично тоже пропал, некоторые сотрудники просто исчезли. «Мы надеемся, что Минобороны будет подходить более детально, как было обещано. Суть не в количестве, а качестве: отсутствие критически важных сотрудников — бар-менеджеров и управляющих — это проблема», — говорит предприниматель.



«Снижение выручки неделя к неделе есть, но процент зависит от формата заведения», — отмечает ресторатор Андрей Перцев («Огниво», «Балаган»). — Там, где целевая аудитория — люди 33–35 лет, которые в основном и покидают страну, падение до 40% доходит». В других ресторанах снижение составляет 10–15%. «Кто-то уехал, кто-то сидит дома на эмоциях или сконцентрировался на работе и на новостях, — комментирует предприниматель. — Надо подождать 30 сентября (в сети ходили слухи, что в этот день президент РФ Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию. — Прим. ред.) и реакции на него, а пока нужно работать и делать то, что от нас зависит». При этом большая часть сотрудников трезво восприняли события. «Переживают многие, но чтоб начали кидать на стол заявления и одним днем уходить — таких единицы», — отмечает Андрей Перцев.



«В городских точках не чувствуем изменений, но наша основная аудитория — все-таки женщины. Зато существенный приток чувствуем в аэропорту», — говорит совладелец сети пекарен «Коржов» Иван Корнеев. Что касается персонала, то, по его словам, компания пока изучает предложение Смольного о составлении списков — критически важных сотрудников и тех, кого возможно мобилизовать. «Работники приходят, спрашивают, что делать, а тех, кто покинул рабочие места, совсем немного», — рассказывает предприниматель.



В петербургских ресторанах «Теремка» снижение потока за неделю составило 3–5%, по сравнению с августом — 10%. «Но это нельзя связывать только с последними событиями, скорее перемена погоды — сентябрь в этом году очень холодный», — комментирует совладелец сети Виталий Свидовский. А вот в Москве тенденция более выраженная — минус 20%. «Это точно связано с последними событиями, потому что много людей уехало, тревожность растет. Возможно, Питер более инертный», — комментирует он.

Глава объединения RestoGR Александр Ружинский говорит, что пока в среднем по рынку общественного питания снижение составляет 20% у ресторанов, 10% — у доставки. А вот фудхоллы пока зарабатывают, как планировали. Однако в эту динамику вносит вклад и фактор сезонности. В целом у участников рынка печальные прогнозы на будущее: «Все ждут падения на 30%».



Зато торговые центры пока не заметили снижения покупательского потока. «За последнюю неделю трафик никак не изменился», — сообщили в пресс-службе «Невского центра». В группе «Адамант» отметили, что за неделю 19–25 сентября число посетителей по сравнению с предшествующей неделей снизилось несущественно — в пределах погодных колебаний. «Показательной, конечно же, будет эта неделя», — говорит глава управляющей компании Сергей Менис.



По данным Петростата, оборот общественного питания в Петербурге в январе–июле 2022 года упал на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,9 млрд рублей. Только в июле снижение составило 9%. Оборот розницы за семь месяцев вырос на 1,4% к прошлому году, до 355,7 млрд рублей. Но в июле падение составило 10%.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

