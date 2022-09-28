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    Мультимедийная заметка

    Как купить квартиру? Читатели «Фонтанки» спрашивают — эксперты отвечают

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    Фото: stock.adobe.com
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    Как решить извечный жилищный вопрос? У читателей «Фонтанки» есть уникальная возможность спросить о том, что их интересует, напрямую у профессионалов — представителей строительной компании «Л1».

    Ситуация на рынке меняется стремительно — и без специалистов в ней, пожалуй, и не разобраться. Эксперты объяснят:

    • Что происходит с ипотечными ставками?
    • Какой вид жилищного кредита подойдет именно мне?
    • Ждать ли изменения цен в новостройках?
    • Как финансово защищены дольщики?
    • Что делать, если площадь квартиры оказалась меньше, чем в договоре?
    • Чем отличаются современные дома от тех, в которых мы выросли?

    И не только!

    Ждем ваших писем до 10 октября. Если у вас не получается отправить сообщение прямо здесь, пишите на почту projects-ajur@yandex.ru

    Отправка сообщения означает, что вы согласны на наши условия по обработке персональных данных.

    ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/

    Фото: stock.adobe.com

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