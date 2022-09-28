Как купить квартиру? Читатели «Фонтанки» спрашивают — эксперты отвечают

Как решить извечный жилищный вопрос? У читателей «Фонтанки» есть уникальная возможность спросить о том, что их интересует, напрямую у профессионалов — представителей строительной компании «Л1».



Ситуация на рынке меняется стремительно — и без специалистов в ней, пожалуй, и не разобраться. Эксперты объяснят:



Что происходит с ипотечными ставками?



Какой вид жилищного кредита подойдет именно мне?



Ждать ли изменения цен в новостройках?



Как финансово защищены дольщики?



Что делать, если площадь квартиры оказалась меньше, чем в договоре?



Чем отличаются современные дома от тех, в которых мы выросли?

И не только!

