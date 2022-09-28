Как купить квартиру? Читатели «Фонтанки» спрашивают — эксперты отвечают

Как решить извечный жилищный вопрос? У читателей «Фонтанки» есть уникальная возможность спросить о том, что их интересует, напрямую у профессионалов — представителей строительной компании «Л1».
Ситуация на рынке меняется стремительно — и без специалистов в ней, пожалуй, и не разобраться. Эксперты объяснят:
- Что происходит с ипотечными ставками?
- Какой вид жилищного кредита подойдет именно мне?
- Ждать ли изменения цен в новостройках?
- Как финансово защищены дольщики?
- Что делать, если площадь квартиры оказалась меньше, чем в договоре?
- Чем отличаются современные дома от тех, в которых мы выросли?
И не только!
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