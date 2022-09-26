Почти на 4 года в ИК общего режима отправили активиста, который поджёг чучело в военной форме на льду Невы

Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении молодого человека, который в марте текущего года на льду Малой Невы поджёг чучело в военной форме. О наказании для него 26 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



23-летнего Игоря Мальцева признали виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц по мотивам политической или идеологической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). За преступление его отправили в ИК общего режима на три года и восемь месяцев.