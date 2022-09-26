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    Почти на 4 года в ИК общего режима отправили активиста, который поджёг чучело в военной форме на льду Невы

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    Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении молодого человека, который в марте текущего года на льду Малой Невы поджёг чучело в военной форме. О наказании для него 26 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    23-летнего Игоря Мальцева признали виновным в хулиганстве, совершённом группой лиц по мотивам политической или идеологической ненависти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). За преступление его отправили в ИК общего режима на три года и восемь месяцев.

    Как следует из материалов дела, 6 марта на льду Малой Невы недалеко от Уральской улицы Игорь сжёг чучело в военной форме. На месте головы у фигуры был белый пакет с надписью «Заберите». Молодой человек своё участие в акции не отрицал, но утверждал, что политической ненависти в его действиях не было — он сжег чучело без отличий, и это был перформанс, приуроченный к началу весны и Масленице.

    Мальцев родился под Волгоградом и пару лет назад переехал в Петербург. Его отец — ветеран первой чеченской кампании. По словам матери Игоря, после возвращения с боевых действий у мужа развился посттравматический синдром, из-за чего семья распалась. По мнению женщины, это стало одной из причин, определивших мировоззрение сына — он вырос несгибаемым пацифистом.

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