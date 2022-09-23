Прокуратура запросила 5 лет колонии для активиста, который сжёг чучело в военной форме на льду Невы

В Василеостровском районном суде Петербурга завершилось судебное следствие по делу о сожженном на Неве чучеле в военной форме. Как сообщает группа поддержки оказавшегося на скамье подсудимых активиста Игоря Мальцева (псевдоним — Егор Скороходов), прокуратура попросила отправить его в колонию общего режима на 5 лет.



«Выполнение действий [сожжения чучела] в последний день Масленицы лишь подчеркивает цинизм», — цитируют они гособвинение.

