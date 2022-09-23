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    Прокуратура запросила 5 лет колонии для активиста, который сжёг чучело в военной форме на льду Невы

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    В Василеостровском районном суде Петербурга завершилось судебное следствие по делу о сожженном на Неве чучеле в военной форме. Как сообщает группа поддержки оказавшегося на скамье подсудимых активиста Игоря Мальцева (псевдоним — Егор Скороходов), прокуратура попросила отправить его в колонию общего режима на 5 лет.

    «Выполнение действий [сожжения чучела] в последний день Масленицы лишь подчеркивает цинизм», — цитируют они гособвинение.

    23-летнего Мальцева обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ — в хулиганстве, совершённом группой лиц по мотивам политической или идеологической ненависти. 6 марта, как утверждает обвинение, на льду Малой Невы недалеко от Уральской улицы Игорь сжёг чучело в военной форме. Сам он не отрицает участие в акции, но утверждает, что политической ненависти в его действиях не было — он сжег чучело без отличий, это был перформанс, приуроченный к началу весны и Масленице, когда избавляются от плохого.

    Молодой человек родился под Волгоградом. Его отец — ветеран первой чеченской кампании. На одном из последних заседаний суда выступила мать Мальцева и рассказала, что после возвращения с боевых действий у отца Игоря развился посттравматический синдром, из-за чего семья распалась, что, по её мнению, и отразилось на сыне — он вырос пацифистом.

    На суде до этого со стороны обвинения выступил полицейский, который заметил, что акция была оскорбительной для военных и для его коллег. Также в суде выступали двое студентов. Один из них утверждал, что увиденное его задело.

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