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    В деле о сожженном на Неве чучеле появились два патриота. В суде они путались в показаниях

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    В Василеостровская районном суде Петербурга выступили свидетели обвинения по делу о сожженном на Неве чучеле в военной форме. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 10 августа, студенты-второкурсники рассказали, что гуляли в 9 утра по набережной и увидели, как двое подожгли манекен.

    Это уже второе заседание по существу по делу о хулиганстве по мотивам политической вражды. Так квалифицировали полицейские акт сожжения чучела в военной форме на Масленицу в марте 2022 года. На скамье подсудимых — активист Игорь Мальцев. Софья Семёнова, которую подозревали в участии в акции, уехала за границу.

    На заседании суда выступили в качестве свидетелей обвинения двое молодых людей. Оба студенты второго курса — Лесотехнической академии и академии Макарова. Они рассказали, что в ту ночь гуляли допоздна, а затем провожали знакомую по имени Катя в 9 утра до дома, а после пошли «шататься». По версии одного из свидетелей, в их компании было четверо парней, по версии другого — они были вдвоём.

    На набережной они увидели, как двое сжигают чучело в военной форме. Один из свидетелей уверяет, что, будучи патриотом, он решил позвонить в полицию. Второй молодой человек не вспомнил, как оказался свидетелем обвинения и жаловался ли он куда-то, но также подтвердил, что увиденное его задело.

    Как сообщил «Фонтанке» адвокат подсудимого активиста, он признаёт сам факт участия в акции, однако не считает её хулиганством и настаивает, что это перформанс, приуроченный к началу весны и Масленице.

    Видеозапись сожжения чучела правоохранители увидели в одном из телеграм-каналов 6 марта. На следующий день они задержали активистов

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