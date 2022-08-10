В деле о сожженном на Неве чучеле появились два патриота. В суде они путались в показаниях

В Василеостровская районном суде Петербурга выступили свидетели обвинения по делу о сожженном на Неве чучеле в военной форме. Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 10 августа, студенты-второкурсники рассказали, что гуляли в 9 утра по набережной и увидели, как двое подожгли манекен.

Это уже второе заседание по существу по делу о хулиганстве по мотивам политической вражды. Так квалифицировали полицейские акт сожжения чучела в военной форме на Масленицу в марте 2022 года. На скамье подсудимых — активист Игорь Мальцев. Софья Семёнова, которую подозревали в участии в акции, уехала за границу.



На заседании суда выступили в качестве свидетелей обвинения двое молодых людей. Оба студенты второго курса — Лесотехнической академии и академии Макарова. Они рассказали, что в ту ночь гуляли допоздна, а затем провожали знакомую по имени Катя в 9 утра до дома, а после пошли «шататься». По версии одного из свидетелей, в их компании было четверо парней, по версии другого — они были вдвоём.

На набережной они увидели, как двое сжигают чучело в военной форме. Один из свидетелей уверяет, что, будучи патриотом, он решил позвонить в полицию. Второй молодой человек не вспомнил, как оказался свидетелем обвинения и жаловался ли он куда-то, но также подтвердил, что увиденное его задело.

