«Эта жертва смывает все грехи». Патриарх Кирилл рассказал об отношении РПЦ к гибели на спецоперации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 25 сентября Божественную литургию в храме Александра Невского. Во время проповеди он назвал гибель во время боевых действий на Украине «жертвой», которая «смывает все грехи».
«Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — произнес глава РПЦ (цитата по сайту Московского патриархата)
Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что боевые действия не разрушили единое духовное пространство Святой Руси, не ожесточили народы. Чтобы этого не произошло, он призвал жить с верой в сердце. Глава РПЦ напомнил, что церковь молится за восстановление братского общения.