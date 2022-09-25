    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, сев

    756мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.1eur56.48
    Ответы от военкомата«Непризывные» болезниГрузинская границаОграничения на выездОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    «Эта жертва смывает все грехи». Патриарх Кирилл рассказал об отношении РПЦ к гибели на спецоперации

    5396

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 25 сентября Божественную литургию в храме Александра Невского. Во время проповеди он назвал гибель во время боевых действий на Украине «жертвой», которая «смывает все грехи».

    «Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — произнес глава РПЦ (цитата по сайту Московского патриархата)

    Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что боевые действия не разрушили единое духовное пространство Святой Руси, не ожесточили народы. Чтобы этого не произошло, он призвал жить с верой в сердце. Глава РПЦ напомнил, что церковь молится за восстановление братского общения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close