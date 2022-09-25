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    161.ru: Военком Ростовской области рассказал, что для выезда из страны дончанам теперь нужна справка

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    Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, что для выезда из страны дончанам теперь необходимо получать разрешающую справку в военкомате своего района. Об этом 25 сентября сообщает издание 161.ru.

    Военком, утверждается в публикации, обращался к находящимся в запасе жителям региона.

    «Мы не воспрещаем перемещение по территории субъектов. Но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца», — сказал Егоров.

    Также он добавил, что все списки граждан, находящихся на воинском учете, отправлены в Москву, где их перенаправят «в компетентные органы».

    «При пересечении границы, если данный гражданин есть в списке, но не имеет справки, его за территорию не выпустят», — добавил он.

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