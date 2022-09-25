161.ru: Военком Ростовской области рассказал, что для выезда из страны дончанам теперь нужна справка

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, что для выезда из страны дончанам теперь необходимо получать разрешающую справку в военкомате своего района. Об этом 25 сентября сообщает издание 161.ru.



Военком, утверждается в публикации, обращался к находящимся в запасе жителям региона.

«Мы не воспрещаем перемещение по территории субъектов. Но для того, чтобы выехать за пределы РФ, необходимо в военкомате получить справку установленного образца», — сказал Егоров.