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    «Лупил без остановок» два дня. Что сейчас происходит на российско-грузинской границе

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    8 комментариев

    В группе «Ситуация на КПП Верхний Ларс» — свыше 80 тысяч участников. Вопросы на стене — каждые несколько минут. Люди обсуждают тонкости прохождения границы, бензозаправки, сим-карты, утраченную возможность проходить границу на самокатах и цену в 10 тысяч рублей, которую берут владельцы автомобилей с тех, кто пришел на границу пешком.

    «Фонтанка» связалась с одним из тех, кто стоит на границе в эти часы. Р. приехал туда из Петербурга на автодоме, который переделал сам полтора года назад, вложив сотню-полторы тысячи рублей. В отличие от многих других айтишников, он не уехал из России сразу после начала спецоперации: путешествовал по стране. Проехал, с его слов, «всю Россию, кроме Калининграда, Якутии и Камчатки». Больше всего полюбился Алтай — «самая красивая дорога России» Чуйский тракт и другие природные пейзажи. Заезжал в Белоруссию и Монголию — так что первый опыт заграничного путешествия был. В автодоме он фактически жил уже полгода, все необходимое было с собой, так что собираться перед отъездом из страны особо не приходилось.

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    До того как встать в пробку перед границей вечером 23 сентября, Р., с его слов, «лупил без остановок» два дня. Поехал, услышав о мобилизации: у него первый разряд запаса, хоть и ограниченная годность и нет боевого опыта. Сомнения сняли мысли, что «придут со временем за всеми или рандомными».

    В дороге Р. встретил, с его слов, сотни людей, которые идут от Владикавказа пешком, по дороге, 18 километров, под смесью из дождя и снега, причем даже с чемоданами на колесиках. Люди устали. Но верят, что «скоро будет красиво и свободно».

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    Комментарии 7

    sektor724 Сен 2022 в 18:02
    Бегите
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