«Лупил без остановок» два дня. Что сейчас происходит на российско-грузинской границе

В группе «Ситуация на КПП Верхний Ларс» — свыше 80 тысяч участников. Вопросы на стене — каждые несколько минут. Люди обсуждают тонкости прохождения границы, бензозаправки, сим-карты, утраченную возможность проходить границу на самокатах и цену в 10 тысяч рублей, которую берут владельцы автомобилей с тех, кто пришел на границу пешком.



«Фонтанка» связалась с одним из тех, кто стоит на границе в эти часы. Р. приехал туда из Петербурга на автодоме, который переделал сам полтора года назад, вложив сотню-полторы тысячи рублей. В отличие от многих других айтишников, он не уехал из России сразу после начала спецоперации: путешествовал по стране. Проехал, с его слов, «всю Россию, кроме Калининграда, Якутии и Камчатки». Больше всего полюбился Алтай — «самая красивая дорога России» Чуйский тракт и другие природные пейзажи. Заезжал в Белоруссию и Монголию — так что первый опыт заграничного путешествия был. В автодоме он фактически жил уже полгода, все необходимое было с собой, так что собираться перед отъездом из страны особо не приходилось.

