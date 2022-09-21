«Будет очень и очень худо». Кадыров анонсировал переход к новой тактике ведения СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором переходе к новой тактике ведения спецоперации, по сравнению с которой прежние действия покажутся «детскими шалостями». Он уточнил, что детали были обсуждены с главой оперштаба республики по СВО Магомедом Даудовым.



«…будет очень и очень худо. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров в телеграм-канале 20 сентября.