«Будет очень и очень худо». Кадыров анонсировал переход к новой тактике ведения СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором переходе к новой тактике ведения спецоперации, по сравнению с которой прежние действия покажутся «детскими шалостями». Он уточнил, что детали были обсуждены с главой оперштаба республики по СВО Магомедом Даудовым.
«…будет очень и очень худо. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Повезет только тем, кто отнесется к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба», — написал Кадыров в телеграм-канале 20 сентября.
Госдума 20 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за отказ явиться на призывной пункт в период мобилизации, а также за добровольную сдачу в плен и срыв гособоронзаказа. В Уголовный кодекс также вносятся сами понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». На фоне этого власти ЛДНР и подконтрольных РФ территорий Херсонской и Запорожской областей назначают референдумы о присоединении к России. О том, что всё это значит, читайте в материале «Фонтанки».