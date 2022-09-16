Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров: новости вокруг СВО за 16 сентября

В конце первого дня саммита ШОС Путин сделал несколько заявлений о спецоперации на Украине Фото: Kremlin.ru / ТАСС Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 16 сентября.

Латвия не будет пускать в страну россиян



Латвия вводит ограничение на пересечение своей границы для россиян. Как сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, с 19 сентября попасть в страну не сможет ни один россиянин с шенгеном. И речь идет вообще обо всех визах, выданных государствами еврозоны.



Кроме того, действие соглашения об упрощении визового режима с Россией приостановила Швейцария. Теперь россияне будут получать швейцарские визы по «обычной процедуре».

Соглашение об упрощении визового режима с Россией Евросоюз остановил с 12 сентября. Это означает, что оформление виз во многие страны Европы для россиян теперь будет проходить дольше и дороже. А некоторые страны и вовсе запретили россиянам въезд на свою территорию. Мы составили карту — куда можно улететь из России по новым визовым правилам.



США могут ввести санкции за поддержку карт «Мир» за пределами РФ

Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Минфин США уполномочен «налагать блокирующие ограничения» и «готов воспользоваться этими полномочиями», если страны будут поддерживать российскую платежную систему.

В то же время Центробанк планирует расширить географию карт «Мир» до 35 стран к 2030 году. Переговоры об использовании российской платежной системы ведутся с Кубой, Таиландом, Египтом, ОАЭ, Мьянмой, Венесуэлой, Ираном, Индонезией, Бахрейном, КНР, Индией, Шри-Ланкой, Азербайджаном, Кипром и Нигерией.



Центробанк в очередной раз понизил ключевую ставку

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. В Центробанке объяснили, что замедлению годовой инфляции способствуют низкие потребительские цены. А низкими они остаются, по данным регулятора, в том числе потому, что люди стали меньше покупать.



— Динамика деловой активности складывается лучше, чем мы предполагали в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, — пояснили в Центробанке.



Последний раз ставка была настолько низкой еще в 2021 году: 26 октября ее подняли с 6,5 до 7,5%.

В Госдуме предложили штрафовать за карты с «неправильными» границами РФ

Депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный внесли в Госдуму законопроект о наказании за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России. Подходящей мерой наказания они считают штраф или арест до 15 суток. Также депутаты предложили признавать картографические документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность РФ, экстремистскими материалами.



Путин впервые прокомментировал контрнаступление украинских войск

По итогам визита в Самарканд, где в эти дни проходит саммит ШОС, Владимир Путин дал пресс-конференцию, в ходе которой ответил на несколько вопросов о военной операции на Украине. Вот главные тезисы заявлений президента (цитаты по материалам агентств ТАСС и РИА Новости):

«План спецоперации корректировке не подлежит, по ходу принимаются оперативные решения, основная цель — освобождение Донбасса, наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим»;

«Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится»;



«Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты»; «Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров»; «Постепенно Российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, что мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью Российской армии, только контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее... Поэтому мы не спешим в этой части». Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в здании ведомства в Луганске

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при взрыве в Луганске погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Произошедшее Пасечник назвал терактом.

— Сегодняшнее происшествие в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешнем ее руководстве является государством-террористом, — написал Пасечник у себя в Telegram-канале. — Уполномоченными правоохранительными структурами организован розыск лиц, причастных к совершению указанного преступления. Ситуация в республике находится под контролем. Мы — жители ЛНР — не должны поддаваться панике, поскольку именно на это направлены действия террористов.



Кроме того, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели генпрокурора ЛНР и его заместителя.

