В Петербурге школьников отправили в танковый парк, где несколько лет назад посетителя раздавил БТР

В Петербурге администрация МО «Малая Охта» организовала поездку десятиклассников из школы № 490 в танковый парк «Стальной десант». Несколько лет назад на полигоне произошла трагедия: посетитель погиб под колесами БТР.



О проведенном в рамках «военно-патриотического воспитания граждан» мероприятии муниципалы отчитались 15 сентября в своей группе во «ВКонтакте»: «В учебное занятие входило: ознакомление с бронетранспортером, основными тактико-техническими характеристиками и боевым применением, практическая отработка действий личного состава внутри бронетехники». Кроме того, школьники передвигали артиллерийское орудие и стреляли из него по «условному противнику».