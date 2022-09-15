В Петербурге школьников отправили в танковый парк, где несколько лет назад посетителя раздавил БТР

В Петербурге администрация МО «Малая Охта» организовала поездку десятиклассников из школы № 490 в танковый парк «Стальной десант». Несколько лет назад на полигоне произошла трагедия: посетитель погиб под колесами БТР.
О проведенном в рамках «военно-патриотического воспитания граждан» мероприятии муниципалы отчитались 15 сентября в своей группе во «ВКонтакте»: «В учебное занятие входило: ознакомление с бронетранспортером, основными тактико-техническими характеристиками и боевым применением, практическая отработка действий личного состава внутри бронетехники». Кроме того, школьники передвигали артиллерийское орудие и стреляли из него по «условному противнику».
К публикации о поездке прикреплены фотографии со школьниками, которые позируют в камуфляжной форме.
В 2020 году на полигоне на Гатчинском шоссе БТР раздавил предпринимателя Андрея Кожевина на частном корпоративе в военном стиле. В гибели обвинили соучредителя патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко. После гибели петербуржца «Красная звезда» провела ребрендинг — и превратилась в «Стальной десант».
«Красная звезда» фигурировала в новостях и до смерти Кожевина. Организация отметилась нештатным взрывом пиротехники на Марсовом поле, подрывом газетного комплекса, наездом танка на людей на нелегальном фестивале в парке 300-летия. Подробнее о «Красной звезде» читайте в материале «Фонтанки».