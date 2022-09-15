В Белгородской области школьников из приграничных районов отправили на дистанционку

В Белгородской области ввели дистанционное обучение в школах приграничных районов Валуйского и Шебекинского городских округов. Решение об этом приняла антитеррористическая комиссия, написал белгородский губернатор Вячеслав Гладков 15 сентября в своем Telegram-канале.
Школы переводятся на дистанционное обучение в Валуйском городском округе, Шебекинском городском округе, за исключением города Шебекино. Ограничения коснулись и детских садиков: там будет организована работа дежурных групп.
Губернатор Белгородской области сообщает об обстрелах со стороны Украины в первой половине сентября. Вчера, 14 сентября, происходил обстрел села Красный Хутор. Во вторник, 13 сентября, двое жителей одного из сел региона получили ранения из-за обстрела.