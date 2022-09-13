Губернатор Белгородской области: Двое жителей села Шелаево ранены после обстрела со стороны Украины

Село Шелаево Валуйского городского округа было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил 13 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в результате обстрела есть пострадавшие. Двое жителей села получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.
Ранее утром со стороны Украины было обстреляно практически пустое село Журавлевка, откуда ранее губернатор призывал временно эвакуироваться оставшихся жителей. Призыв покинуть свои дома также касался жителей села Нехотеевка.