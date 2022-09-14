«Всегда говорил, что думал, и ни под кого не подстраивался». Каким главреда «Комсомолки» Владимира Сунгоркина запомнили коллеги и страна

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Новость о внезапной смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина 14 сентября ошеломила всех, кто его знал. Советский и российский журналист скончался на 69-м году жизни от инсульта, при этом, как говорят, не болел и не лежал в больнице. Удар настиг его во время командировки в Приморский край. Там он собирал материалы для будущей книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Коллеги и знакомые медиаменеджера рассказали «Фонтанке», что значила для них КП Сунгоркина и какой след в их жизнях оставил он сам.



Владимир Сунгоркин начал карьеру профессионального журналиста в 1976 году в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. С 1981-го по 1985 год он работал собкором газеты «Советская Россия», а после жизнь снова свела его с «Комсомолкой», где он прошел путь от заместителя редактора отдела рабочей молодёжи до главреда.

«Вся «Комсомолка» для меня связана с личностью Сунгоркина, хотя газета всегда была богата яркими людьми. Но Владимир Николаевич — совершенно особенный. Именно благодаря ему газета не просто выжила, в отличие от многих других советских изданий, но и сохранила лидерские позиции. И название — что было в своё время, когда «до основанья, а затем», смелым решением», — отмечает вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. В 1990–2001 годах она работала в «Комсомольской правде», пройдя путь от собственного корреспондента газеты по Ленинграду и Северо-Западу до гендиректора издательства КП в Петербурге.



«С ним было непросто — потому что он всегда говорил, что думал. А поскольку думал он нестандартно и предъявлял к коллегам высокие требования, да ещё и словом владел виртуозно, его оценки производили впечатление. Но с ним было очень интересно — даже если точки зрения не совпадали», — вспоминает она.

В начале 1990-х в редакции «Комсомольской правды» произошел раскол. В ноябре 1992 года из газеты ушел работавший редактором отдела информации будущий Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, к которому примкнули другие журналисты, несогласные с новой редакционной политикой газеты. Основанное ими издание впоследствии стало называться «Новой газетой». Ее главный редактор Муратов в беседе с «Фонтанкой» признался, что, несмотря на разные взгляды, Владимир Сунгоркин в первую очередь был его другом.



«Я не хотел бы говорить про идеологию и про то, что принципиально отличало наши газеты. Я хотел бы сказать, что все эти долгие годы, с 1987 года, Володя Сунгоркин был моим другом. Он был верным другом. Для него чувство товарищества [было] так же, как чувство человека, который рядом с другом на сплаве, на плоту, с которым можно тысячу раз не соглашаться во всем, но в нужный момент он непременно протянет руку. Это был ровно Сунгоркин», — сказал Муратов.

Журналист признается, что главреду КП принадлежит «одна из самых великих фраз», которые он слышал в жизни и которой с тех пор пользуется сам: «Цинизм — это способ экономии времени». «Сунгоркин экономил на отношениях, на людях, на спорах с начальством, он никогда не экономил на своих друзьях», — отмечает Муратов.



«Удивительное дело, он никогда не скрывал своих взглядов. Ни под кого не подстраивался, — продолжает главред и сооснователь «Новой газеты». — Но уровень сунгоркинской эмпатии, что сложно представить, глядя на этого человека… Ещё раз произнесу слово «верность». Он был абсолютно непревзойденным. Меня подводили самые близкие люди, но меня ни разу не подвел Владимир Николаевич Сунгоркин. Любил и люблю».

В 1992 году Сунгоркин стал главным исполнительным директором акционерного общества «Комсомольская правда», спустя два года занял пост председателя совета акционеров АОЗТ «Комсомольская правда», а с 1997 года находился у руля редакции. С 2002 года медиаменеджер совмещал обе должности — генерального директора и главреда. Он считал, что «проклятие российской журналистики» в их разделении, при этом придерживался мнения, что СМИ — это прежде всего бизнес.



«Я появился в «Комсомольской правде» в 1990 году благодаря Владимиру Сунгоркину. Он пригласил меня как юриста позаниматься одним из коммерческих проектов КП. Почти все следующее активное, динамичное десятилетие я провел в «Комсомольской правде». Для меня это было время, когда в бурных переменах рождался медиарынок, и Сунгоркин был одним из генераторов новых решений для медиаиндустрии. Он был одним из основных лидеров идеи создания региональных версий КП и региональных представительств. В значительной степени он является автором и драйвером создания проекта еженедельной «Комсомолки», «толстушки». Вслед за КП другие люди начали делать такие проекты», — вспоминает Виктор Шкулев, глава Shkulev Media Holding и председатель совета директоров издателя «Фонтанки» АО «АЖУР-Медиа».

Как говорит бизнесмен, лично для него «Комсомолка» Сунгоркина — это живой, энергичный, постоянно меняющийся организм, где практически всегда находятся нужные решения. Это место, где всегда присутствовала самоирония и где не останавливались на достигнутом. По его мнению, смерть главного редактора КП — это колоссальная потеря для издания.

«Его природный талант чувствовать перемены и, используя возможности, создавать то, чего раньше никто не делал — это, наверное, одно из основных качеств, которые он пронес через свою жизнь. И все последующие годы, когда у меня возникали какие-то деликатные или сложные задачи, чаще всего я советовался с ним в поисках нужного решения», — говорит бизнесмен.

Соболезнования родным и близким журналиста выразили многие коллеги, общественные деятели и политики. Одним из первых это сделал президент РФ Владимир Путин.

«Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина — это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ — легендарной «Комсомолки». И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — сказал глава государства.



«Постсоветская «Комсомолка» — это безусловно личный большой медиапроект Сунгоркина. Относиться можно по-разному. Но «Комсомолка» Сунгоркина стала за тридцать лет для россиян синонимом газеты с новостями — не «Ведомости», не «Коммерсант», не «Новая газета». Это важно понимать», — отметила в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»