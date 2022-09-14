«Он был патриотом». Путин выразил соболезнования родным и близким Сунгоркина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Глава государства назвал его «патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком», а уход главреда «КП» из жизни охарактеризовал как «большую потерю для отечественной журналистики, для всех нас».



«…Всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — говорится, в частности, в телеграмме Путина, опубликованной 14 сентября на официальном сайте Кремля.