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    «Он был патриотом». Путин выразил соболезнования родным и близким Сунгоркина

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    Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Глава государства назвал его «патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком», а уход главреда «КП» из жизни охарактеризовал как «большую потерю для отечественной журналистики, для всех нас».

    «…Всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», — говорится, в частности, в телеграмме Путина, опубликованной 14 сентября на официальном сайте Кремля.

    Напомним, что главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Причина смерти — инсульт. Согласно сообщению «КП», Сунгоркин находился в экспедиции в Приморском крае, где собирал материалы для будущей книги.

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