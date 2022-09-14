«Даже не 10 баллов, а все 20». На юге Петербурга коллапс, на Пулковском люди выходят из автобусов и идут пешком

Поделиться Поделиться





Транспортный коллапс охватил утром 14 сентября магистрали на юге Петербурга. Проблемы на Пулковском шоссе, Московском шоссе и Московском проспекте, на Волхонском шоссе, Софийской улице, Витебском проспекте, КАД.



По данным «Яндекса», пробка на Пулковском шоссе, где идут дорожные работы, в половине восьмого выросла до 5,7 километра и в ней теряли больше часа. К 8 часам она достигла 7,7 километра (от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта) и стала самой длинной пробкой для данного времени суток за последнюю неделю. «Сегодня встал в пробку в 7:05 и за час проехал 300 метров», — жалуется анонимный читатель «Фонтанки». Стоит и общественный транспорт. «Из-за ремонта (замена асфальта) на Пулковском беда со всём, что движется», — сетует читатель Алекс.



Фото: читатель «Фонтанки» Алекс Фото: читатель «Фонтанки» Алекс Фото: читатель «Фонтанки» Алекс Поделиться Поделиться





«Дикий треш на Пулковском шоссе. Опаздываю на работу, а планировал приехать на час раньше. Народ выходит из автобусов и идёт пешком», — рассказывает Кирилл в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Пулковское стоит намертво, люди выходят из автобусов и идут пешком. Среднерогатская тоже в пробке. Закладывайте сегодня на дорогу больше времени», — советуют в группе «Средняя Рогатка». Водителей просят брать пассажиров с забитой остановки у Дунайского проспекта, поскольку «автобусов нет, стоят в пробке».



«Пробки даже не 10 баллов, а все 20. Люди больше часа не могут выехать со всех прилегающих улиц (Порховская, Идрицкая, ЦДС «Московский»), стоит КАД. Движение полностью парализовано», — пишут читатели.

На станции метро «Московская», по словам читательницы Елены, автобуса № 187 не было 50 минут, и, когда он наконец подъехал, в салон смогли войти не все. В итоге на работу опоздали преподаватели и студенты двух вузов Пушкина — ЛГУ и аграрного.



читательница «Фонтанки» Елена

На Московском шоссе сервис фиксирует 10-балльную загруженность в центр, что на 3 балла выше обычного. На Московском проспекте — 9 баллов в центр, что на 5 баллов выше обычного. На Волхонском шоссе затор тянется от Пулковского до Таллинского. Витебский стоит на участке почти 10 км, у перекрёстка с Дунайским пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП. На Софийской пробка около 5 км и отметки о ДТП в районе КАД. На внутреннем кольце КАД затор почти 7 км перед Пулковским шоссе. На месте и традиционная пробка перед вантовым мостом.



Поделиться Поделиться



