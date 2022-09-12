Петербургский пенсионер «инвестировал» за два года 9 млн рублей. А потом еще и заплатил якобы за возврат денег

Жителя Кировского района дважды обманули лжеброкеры. За пять лет он отдал сумму, равную стоимости двухкомнатной квартиры в его районе.
85-летний пенсионер пришел в полицию района накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Он сообщил, что в 2016 году увидел в интернете рекламу брокерской компании, связался с ней и с 2016 по 2018 год «инвестировал» в нее 9 млн рублей. После этого сотрудники компании перестали выходить на связь.
Пенсионер обратился в МВД, и в июле 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
А в августе пенсионеру снова позвонили и предложили помочь с возвратом вложенных средств. Он сообщил неизвестному данные своей карты, и с нее списалось 35 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.