    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Петербургский пенсионер «инвестировал» за два года 9 млн рублей. А потом еще и заплатил якобы за возврат денег

    4739
    4 комментария

    Жителя Кировского района дважды обманули лжеброкеры. За пять лет он отдал сумму, равную стоимости двухкомнатной квартиры в его районе.

    85-летний пенсионер пришел в полицию района накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Он сообщил, что в 2016 году увидел в интернете рекламу брокерской компании, связался с ней и с 2016 по 2018 год «инвестировал» в нее 9 млн рублей. После этого сотрудники компании перестали выходить на связь.

    Пенсионер обратился в МВД, и в июле 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

    А в августе пенсионеру снова позвонили и предложили помочь с возвратом вложенных средств. Он сообщил неизвестному данные своей карты, и с нее списалось 35 тысяч рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close