Петербургский пенсионер «инвестировал» за два года 9 млн рублей. А потом еще и заплатил якобы за возврат денег

Жителя Кировского района дважды обманули лжеброкеры. За пять лет он отдал сумму, равную стоимости двухкомнатной квартиры в его районе.



85-летний пенсионер пришел в полицию района накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Он сообщил, что в 2016 году увидел в интернете рекламу брокерской компании, связался с ней и с 2016 по 2018 год «инвестировал» в нее 9 млн рублей. После этого сотрудники компании перестали выходить на связь.

