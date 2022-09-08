Елизавета II под наблюдением врачей. Сбор королевской семьи может говорить о серьезности ситуации

В Великобритании врачи наблюдают за состоянием 96-летней королевы Елизаветы II. В замок Балморал, где находится монарх, съезжаются члены королевской семьи — принц Уильям, принц Чарльз и Камилла, принц Гарри и Меган, принцы Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Об этом 8 сентября сообщают государственные СМИ Великобритании.

На серьезность ситуации указал журналист Джонни Даймонд, поскольку члены королевской семьи быстро выдвинулись в замок Балморал в Шотландии.