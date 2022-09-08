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    Елизавета II под наблюдением врачей. Сбор королевской семьи может говорить о серьезности ситуации

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    7 комментариев

    В Великобритании врачи наблюдают за состоянием 96-летней королевы Елизаветы II. В замок Балморал, где находится монарх, съезжаются члены королевской семьи — принц Уильям, принц Чарльз и Камилла, принц Гарри и Меган, принцы Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Об этом 8 сентября сообщают государственные СМИ Великобритании.

    На серьезность ситуации указал журналист Джонни Даймонд, поскольку члены королевской семьи быстро выдвинулись в замок Балморал в Шотландии.

    Принц Гарри и Меган отправятся в Шотландию, хотя сейчас находятся в Германии. Однако в городе Виндзор осталась герцогиня Кембриджская Кейт, потому что принцесса Шарлотта и принц Луи проводят первый полный день в своей новой школе.

    В заявлении Букингемского дворца говорится, что королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, врачи обеспокоены ее состоянием после утреннего обследования. «Королева по-прежнему чувствует себя комфортно в замке Балморал», — говорится в заявлении.

    Накануне стало известно, что британские врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья 96-летней королевы страны Елизаветы II. В данный момент ей рекомендовали как минимум воздержаться от путешествий даже по территории Великобритании.

    Замок Балморал находится в области Абердиншир в Шотландии. Считается, что это одна из любимых резиденций королевы Елизаветы II.

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    Комментарии 7

    barboter08 Сен 2022 в 17:02
    Всё уже.
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