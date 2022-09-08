Врачи беспокоятся за состояние Елизаветы II. Принцы Чарльз и Уильям выехали в Шотландию

Британские врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья 96-летней королевы страны Елизаветы II. В данный момент ей рекомендовали как минимум воздержаться от путешествий даже по территории Великобритании.
«Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балморале», — говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.
Накануне, 7 сентября, из-за состояния Елизаветы II врачи посоветовали перенести заседание Тайного совета. Что и было сделано.
При этом, как отмечает РИА Новости, на фоне тревожных новостей от врачей принц Чарльз и принц Уильям отправились в Шотландию.