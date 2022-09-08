    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, с-в

    769мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.18eur60.55
    ТЕМА ДНЯ

    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

    Как Смольный потратит триллионПосмотрите, как строят метроТрудные времена рынка вебкамаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Врачи беспокоятся за состояние Елизаветы II. Принцы Чарльз и Уильям выехали в Шотландию

    5527
    7 комментариев

    Британские врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья 96-летней королевы страны Елизаветы II. В данный момент ей рекомендовали как минимум воздержаться от путешествий даже по территории Великобритании.

    «Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балморале», — говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

    Накануне, 7 сентября, из-за состояния Елизаветы II врачи посоветовали перенести заседание Тайного совета. Что и было сделано.

    При этом, как отмечает РИА Новости, на фоне тревожных новостей от врачей принц Чарльз и принц Уильям отправились в Шотландию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close