Врачи беспокоятся за состояние Елизаветы II. Принцы Чарльз и Уильям выехали в Шотландию

Британские врачи продолжают наблюдать за состоянием здоровья 96-летней королевы страны Елизаветы II. В данный момент ей рекомендовали как минимум воздержаться от путешествий даже по территории Великобритании.



«Королева чувствует себя удовлетворительно и находится в Балморале», — говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

Накануне, 7 сентября, из-за состояния Елизаветы II врачи посоветовали перенести заседание Тайного совета. Что и было сделано.