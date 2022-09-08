Не только Эстония. Запрет на въезд россиян с шенгеном 19 сентября введут сразу четыре страны

Четыре государства — Эстония, Латвия, Литва и Польша — в ночь на 19 сентября запретят въезд гражданам России с шенгенскими визами. Это касается и виз, выданных в других странах ЕС.
Ранее сообщалось, что такое решение приняла Эстония.
Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу 8 сентября на пресс-конференции, запрет на въезд россиян с 00:00 часов 19 сентября введут государства Прибалтики — Латвия и Литва, а также Польша.
Эстония введет аналогичные ограничения вместе со всеми. Польша и до этого не пускала россиян. Финляндии в числе авторов инициативы нет — там ждут общеевропейского решения.
Пока ни в одной из стран Прибалтики запрет не прописан документально. Исключения и условия выезда через эти страны станут известны после появления правительственного решения.