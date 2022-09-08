Не только Эстония. Запрет на въезд россиян с шенгеном 19 сентября введут сразу четыре страны

Четыре государства — Эстония, Латвия, Литва и Польша — в ночь на 19 сентября запретят въезд гражданам России с шенгенскими визами. Это касается и виз, выданных в других странах ЕС.



Ранее сообщалось, что такое решение приняла Эстония.



Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу 8 сентября на пресс-конференции, запрет на въезд россиян с 00:00 часов 19 сентября введут государства Прибалтики — Латвия и Литва, а также Польша.