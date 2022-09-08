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    Не только Эстония. Запрет на въезд россиян с шенгеном 19 сентября введут сразу четыре страны

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    Четыре государства — Эстония, Латвия, Литва и Польша — в ночь на 19 сентября запретят въезд гражданам России с шенгенскими визами. Это касается и виз, выданных в других странах ЕС.

    Ранее сообщалось, что такое решение приняла Эстония.

    Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу 8 сентября на пресс-конференции, запрет на въезд россиян с 00:00 часов 19 сентября введут государства Прибалтики — Латвия и Литва, а также Польша.

    Эстония введет аналогичные ограничения вместе со всеми. Польша и до этого не пускала россиян. Финляндии в числе авторов инициативы нет — там ждут общеевропейского решения.

    Пока ни в одной из стран Прибалтики запрет не прописан документально. Исключения и условия выезда через эти страны станут известны после появления правительственного решения.

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