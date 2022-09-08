«Не приезжайте в Эстонию, вас здесь не приветствуют». Эстония закрывает въезд для россиян

Эстония собирается закрыть въезд для граждан России 19 сентября. Это касается и тех россиян, которым шенгенские визы выдали третьи государства, например Финляндия. Такое заявление сделал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.



Как уточнил глава эстонского МИД 8 сентября на пресс-конференции, запрет начнет действовать с 00:00 часов 19 сентября. Не пропустят россиян с любой шенгенской визой. Как пишет «Интерфакс», он обратился к гражданам России: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют».