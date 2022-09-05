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    Победители конкурса «Большая перемена» отправились в путешествие из Петербурга во Владивосток

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    Фото: Пресс-служба конкурса «Большая перемена»
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    Триста школьников, победивших в конкурсе «Большая перемена», проедут на поезде через всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока. Призовое «Путешествие мечты» началось 5 сентября с Витебского вокзала города на Неве, сообщили в пресс-службе конкурса.

    В 2022 году в «Большой перемене» участвовали почти 4 млн человек, среди которых 1 495 551 ученик 5–7 классов. Финалистов определили в июле в детском центре «Артек» в Крыму.

    Путешествие пройдет в два рейса: 150 победителей с 5 по 20 сентября будут следовать из Петербурга до Владивостока, а еще 150 отправятся из Владивостока до Петербурга с 22 сентября по 7 октября. Поезд будет останавливаться в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке. Школьники увидят Уральские горы, озеро Байкал, посетят космодром Восточный. На каждой остановке для победителей организуют экскурсии и образовательные программы.

    В дороге детям также скучать не придется. В образовательном вагоне будут проходить лекции и мастер-классы от экспертов в разных сферах. Для комфортной поездки в составе поезда два вагона-душа, вагоны-рестораны и вагон-медиастудия. График движения разработан так, чтобы большую часть пути дети проследовали ночью, а дни посвящали экскурсиям.

    Участники путешествия станут амбассадорами Российского движения детей и запустят работу движения во всех городах, где будет останавливаться поезд.

    Фото: Пресс-служба конкурса «Большая перемена»

    Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.

    Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

    Генеральные партнеры конкурса — ОАО «РЖД», Сбербанк, Госкорпорация «Росатом», VK, Госкорпорация «Роскосмос».

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