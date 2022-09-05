Победители конкурса «Большая перемена» отправились в путешествие из Петербурга во Владивосток

Триста школьников, победивших в конкурсе «Большая перемена», проедут на поезде через всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока. Призовое «Путешествие мечты» началось 5 сентября с Витебского вокзала города на Неве, сообщили в пресс-службе конкурса.
В 2022 году в «Большой перемене» участвовали почти 4 млн человек, среди которых 1 495 551 ученик 5–7 классов. Финалистов определили в июле в детском центре «Артек» в Крыму.
Путешествие пройдет в два рейса: 150 победителей с 5 по 20 сентября будут следовать из Петербурга до Владивостока, а еще 150 отправятся из Владивостока до Петербурга с 22 сентября по 7 октября. Поезд будет останавливаться в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке. Школьники увидят Уральские горы, озеро Байкал, посетят космодром Восточный. На каждой остановке для победителей организуют экскурсии и образовательные программы.
В дороге детям также скучать не придется. В образовательном вагоне будут проходить лекции и мастер-классы от экспертов в разных сферах. Для комфортной поездки в составе поезда два вагона-душа, вагоны-рестораны и вагон-медиастудия. График движения разработан так, чтобы большую часть пути дети проследовали ночью, а дни посвящали экскурсиям.
Участники путешествия станут амбассадорами Российского движения детей и запустят работу движения во всех городах, где будет останавливаться поезд.