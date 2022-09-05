Победители конкурса «Большая перемена» отправились в путешествие из Петербурга во Владивосток

Триста школьников, победивших в конкурсе «Большая перемена», проедут на поезде через всю страну от Санкт-Петербурга до Владивостока. Призовое «Путешествие мечты» началось 5 сентября с Витебского вокзала города на Неве, сообщили в пресс-службе конкурса.



В 2022 году в «Большой перемене» участвовали почти 4 млн человек, среди которых 1 495 551 ученик 5–7 классов. Финалистов определили в июле в детском центре «Артек» в Крыму.

