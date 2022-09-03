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    «Оторваться будет невозможно»: пять невероятно вкусных и простых заготовок из зеленых помидоров

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    Самое время сорвать помидоры в открытом грунте и заготовить их на зиму
    Самое время сорвать помидоры в открытом грунте и заготовить их на зимуФото: Depositphotos
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    Большинство дачников собирают помидоры с грядки еще зелеными. В открытом грунте урожай может легко погибнуть или от болезней, или от заморозков, или от затяжных дождей. Но как лучше сохранить томаты? Какие сделать заготовки? Делимся очень простыми и вкусными рецептами заготовок из зеленых помидоров от читателей и агронома.

    Маринованные зеленые помидоры

    Рецепт Людмилы Шубиной — агронома, кандидата сельскохозяйственных наук.

    Хорошо промойте помидоры, простерилизуйте банки. На дно уложите специи: чеснок, укроп, черный перец горошком, а затем помидоры. Заливаем банки — в первый раз просто горячей водой. Выдерживаем 5–10 минут для небольшой стерилизации, сливаем.

    Насыпаем в банку две столовые ложки соли без горки и шесть столовых ложек сахара. Заливаем всё крутым кипятком и добавляем чайную ложку уксуса. Закатываем крышкой.

    — Оторваться будет невозможно. Настоящий деликатес! — уверяет агроном.

    Очень вкусные помидоры!
    Очень вкусные помидоры!Юрий Орлов
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    Помидоры от тещи

    Рецепт от нашей читательницы Анастасии. Для него вам помимо помидоров и специй понадобятся чеснок и морковь.

    — Я постоянно так закатываю помидоры! Прекрасная закуска! — убеждена читательница.

    Промойте помидоры, банки простерилизуйте. Разрежьте помидоры на половинки, но не до конца. Нужно вставить в каждый тонкую пластинку чеснока и моркови. На дно банки выложите специи, а затем помидоры. Залейте маринадом из воды, сахара, соли, уксуса и закатайте.

    Для этого рецепта вам понадобится чеснок и морковь
    Для этого рецепта вам понадобится чеснок и морковьЮрий Орлов
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    Квашеные помидоры

    Зеленые помидоры прекрасно подходят для квашения.

    — У них получается невероятный вкус, — утверждает Людмила Шубина.

    Моем помидоры, берем бочки или хорошие пищевые пластиковые ведра, которые часто используются, например, на фабриках мороженого. На дно складываем листочки смородины, хрен, чеснок, укроп — всё, что нравится. Накладываются помидоры — неполное ведро, 10 сантиметров должно оставаться, чтобы происходило брожение.

    На каждый литр холодной воды — столовая ложка соли и столовая ложка сахара. Сверху засыпаем плотным слоем сухую молотую горчицу, можно целую упаковку. Пять дней это ведро должно стоять в тепле. Потом его можно спустить в подвал и спокойно есть.

    Икра из зеленых помидоров

    Рецепт для гурманов от читательницы Ирины.

    — Икра получается очень нежной, при этом достаточно острой, — отмечает читательница.

    Помидоры нужно нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке, а лук мелко порубить. Обжарьте лук и морковь на растительном масле, добавьте помидоры, соль, сахар, перец. Получившуюся смесь нужно тушить на очень малом огне 2–3 часа. Закатайте икру в простерилизованные банки.

    Отличный рецепт для любителей икры
    Отличный рецепт для любителей икрыЮрий Орлов
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    Аджика из зеленых помидоров и сладкого перца

    Рецепт для тех, кто любит поострее, от нашей читательницы Анастасии.

    В блендере нужно измельчить зеленые помидоры, яблоки, морковь, чеснок, болгарский перец. На полкилограмма помидоров идеально подойдет 250 граммов перца, по 100–150 граммов яблок и моркови и одна головка чеснока. Если не нужна очень острая аджика — можно уменьшить количество чеснока.

    Нужно поставить полученную смесь на медленный огонь и, помешивая, нагреть в течение 20 минут, добавив щепотку соли, одну чайную ложку сахара и немного растительного масла. Добавьте укуса и тушите еще минут 15. Банки простерилизуйте и закатайте в них аджику.

    Есть интересные рецепты домашних заготовок? Делитесь ими в комментариях!

    Самое время сорвать помидоры в открытом грунте и заготовить их на зиму
    Самое время сорвать помидоры в открытом грунте и заготовить их на зимуФото: Depositphotos
    Очень вкусные помидоры!
    Очень вкусные помидоры!Юрий Орлов
    Для этого рецепта вам понадобится чеснок и морковь
    Для этого рецепта вам понадобится чеснок и морковьЮрий Орлов
    Отличный рецепт для любителей икры
    Отличный рецепт для любителей икрыЮрий Орлов

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