«Скопинский маньяк» Мохов вернулся в привычные интерьеры. Его перевели из дома в СИЗО

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО по делу о сокрытии убийства. Об этом 1 сентября пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Рязанской области.



«Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение», — пояснили в ведомстве.



12 августа суд назначил Мохову домашний арест, он является подозреваемым по статье о сокрытии следов преступления. Следствие считает, что фигурант помог спрятать тело погибшего своему знакомому, который совершил убийство. Труп закопали во дворе заброшенного дома.

