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    «Скопинский маньяк» Мохов вернулся в привычные интерьеры. Его перевели из дома в СИЗО

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    «Скопинского маньяка» Виктора Мохова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО по делу о сокрытии убийства. Об этом 1 сентября пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Рязанской области.

    «Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение», — пояснили в ведомстве.

    12 августа суд назначил Мохову домашний арест, он является подозреваемым по статье о сокрытии следов преступления. Следствие считает, что фигурант помог спрятать тело погибшего своему знакомому, который совершил убийство. Труп закопали во дворе заброшенного дома.

    В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

    В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История «скопинского маньяка» неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов.

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