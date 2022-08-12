«Скопинского маньяка» заточили в собственном доме

Суд отправил «скопинского маньяка» Виктора Мохова, обвиняемого в «сокрытии следов убийств», под домашний арест. Об этом 12 августа сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.
«На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в сообщении.
В четырех стенах Мохов пробудет как минимум до 7 октября.
7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли труп убитого мужчины. Подозреваемый вскоре был задержан и во всем признался. Мохов, по мнению следствия, помогал выносить тело.