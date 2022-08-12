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    «Скопинского маньяка» заточили в собственном доме

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    Суд отправил «скопинского маньяка» Виктора Мохова, обвиняемого в «сокрытии следов убийств», под домашний арест. Об этом 12 августа сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

    «На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в сообщении.

    В четырех стенах Мохов пробудет как минимум до 7 октября.

    7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли труп убитого мужчины. Подозреваемый вскоре был задержан и во всем признался. Мохов, по мнению следствия, помогал выносить тело.

    В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

    В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История «скопинского маньяка» неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов.

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