На «скопинского маньяка» Мохова возбудили дело за сокрытие трупа

Следком Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о заранее не обещанном укрывательстве тяжкого преступления (вторая часть 316 статьи УК РФ). Подозреваемый — «скопинский маньяк» Виктор Мохов.

Как сообщает 10 августа СК, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ранее он был арестован на 10 суток за нарушения условий освобождения, он не ночевал дома.

Отлучился Мохов после того, как в его доме было совершено убийство мужчины, тело нашли в подвале 8 августа. Подозреваемый задержан и признался. По версии следствия, Мохов помог вынести труп из дома.