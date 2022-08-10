В Рязанской области подозреваемый в убийстве заявил, что «скопинский маньяк» помог ему спрятать труп

В доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», произошло убийство, а сам Мохов якобы помогал спрятать труп. Об этом рассказал подозреваемый в преступлении, пишет 10 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе заброшенного дома в Скопинском районе, сообщал 8 августа Следственный комитет Рязанской области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. По версии следствия, мужчина был пьян и в ходе конфликта ударил своего оппонента локтем в шею, от чего тот скончался. Его тело спрятали.

