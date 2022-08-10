В Рязанской области подозреваемый в убийстве заявил, что «скопинский маньяк» помог ему спрятать труп

В доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», произошло убийство, а сам Мохов якобы помогал спрятать труп. Об этом рассказал подозреваемый в преступлении, пишет 10 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе заброшенного дома в Скопинском районе, сообщал 8 августа Следственный комитет Рязанской области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. По версии следствия, мужчина был пьян и в ходе конфликта ударил своего оппонента локтем в шею, от чего тот скончался. Его тело спрятали.
Как рассказал агентству источник в правоохранительных структурах, убийство произошло в доме Мохова, где компания распивала спиртное, и именно «скопинский маньяк» помог оттащить тело в заброшенный дом. Источник добавил, что пока идет проверка и уголовное дело об укрывательстве пока не возбуждено.
Накануне мировой суд в Рязанской области назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью.
В отношении Виктора Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00.
Ранее «Фонтанка» писала, что суд расширил перечень ограничений для «скопинского маньяка» Мохова, запретив ему, в частности, подходить близко к образовательным организациям и детским больницам.