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    В Рязанской области подозреваемый в убийстве заявил, что «скопинский маньяк» помог ему спрятать труп

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    В доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», произошло убийство, а сам Мохов якобы помогал спрятать труп. Об этом рассказал подозреваемый в преступлении, пишет 10 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили во дворе заброшенного дома в Скопинском районе, сообщал 8 августа Следственный комитет Рязанской области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. По версии следствия, мужчина был пьян и в ходе конфликта ударил своего оппонента локтем в шею, от чего тот скончался. Его тело спрятали.

    Как рассказал агентству источник в правоохранительных структурах, убийство произошло в доме Мохова, где компания распивала спиртное, и именно «скопинский маньяк» помог оттащить тело в заброшенный дом. Источник добавил, что пока идет проверка и уголовное дело об укрывательстве пока не возбуждено.

    Накануне мировой суд в Рязанской области назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью.

    В отношении Виктора Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00.

    Ранее «Фонтанка» писала, что суд расширил перечень ограничений для «скопинского маньяка» Мохова, запретив ему, в частности, подходить близко к образовательным организациям и детским больницам.

    В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

    В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История «скопинского маньяка» неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов.

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