Суд арестовал «скопинского маньяка» Мохова на десять суток. Он не ночевал дома

Мировой суд в Рязанской области назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью. Это следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка № 31 во вторник, 9 августа.



«Мохов В.В., в отношении которого был установлен административный надзор, повторно нарушил административное ограничение, установленное ему судом, а именно в 01 час 00 минут отсутствовал по месту своего проживания», — уточняется в постановлении суда.

