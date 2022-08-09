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    Суд арестовал «скопинского маньяка» Мохова на десять суток. Он не ночевал дома

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    Мировой суд в Рязанской области назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью. Это следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка № 31 во вторник, 9 августа.

    «Мохов В.В., в отношении которого был установлен административный надзор, повторно нарушил административное ограничение, установленное ему судом, а именно в 01 час 00 минут отсутствовал по месту своего проживания», — уточняется в постановлении суда.

    Сам Мохов в ходе судебного заседания свою вину в совершении административного правонарушения полностью признал.

    Напомним, что в отношении Виктора Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00.

    Ранее «Фонтанка» писала, что суд расширил перечень ограничений для «скопинского маньяка» Мохова, запретив ему, в частности, подходить близко к образовательным организациям и детским больницам.

    В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

    В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История скопинского маньяка неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов.

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