Суд арестовал «скопинского маньяка» Мохова на десять суток. Он не ночевал дома

Мировой суд в Рязанской области назначил «скопинскому маньяку» Виктору Мохову 10 суток административного ареста за отсутствие дома ночью. Это следует из постановления, опубликованного на сайте судебного участка № 31 во вторник, 9 августа.
«Мохов В.В., в отношении которого был установлен административный надзор, повторно нарушил административное ограничение, установленное ему судом, а именно в 01 час 00 минут отсутствовал по месту своего проживания», — уточняется в постановлении суда.
Сам Мохов в ходе судебного заседания свою вину в совершении административного правонарушения полностью признал.
Напомним, что в отношении Виктора Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00.
Ранее «Фонтанка» писала, что суд расширил перечень ограничений для «скопинского маньяка» Мохова, запретив ему, в частности, подходить близко к образовательным организациям и детским больницам.