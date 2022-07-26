Дистанция 100 метров. «Скопинскому маньяку» запретили приближаться к школам

Суд в Рязанской области расширил перечень ограничений для «скопинского маньяка» Виктора Мохова, запретив ему, в частности, подходить близко к образовательным организациям и детским больницам. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах 26 июля сообщает РИА Новости.



«Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам», — уточнил источник.



Согласно данным, опубликованным на сайте Скопинского районного суда, в начале июля было зарегистрировано административное исковое заявление межмуниципального отдела МВД «Скопинский», ответчиком по которому указан Мохов. Категория дела — о дополнении ранее установленных административных ограничений. На заседании 14 июля иск был удовлетворен.

