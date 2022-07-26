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    Дистанция 100 метров. «Скопинскому маньяку» запретили приближаться к школам

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    3 комментария

    Суд в Рязанской области расширил перечень ограничений для «скопинского маньяка» Виктора Мохова, запретив ему, в частности, подходить близко к образовательным организациям и детским больницам. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах 26 июля сообщает РИА Новости.

    «Не приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам», — уточнил источник.

    Согласно данным, опубликованным на сайте Скопинского районного суда, в начале июля было зарегистрировано административное исковое заявление межмуниципального отдела МВД «Скопинский», ответчиком по которому указан Мохов. Категория дела — о дополнении ранее установленных административных ограничений. На заседании 14 июля иск был удовлетворен.

    Собеседник информагентства в суде пояснил, что информация по делу закрыта, суть исковых требований не уточняется.

    В отношении Мохова действует административный надзор в течение 6 лет. Ему запрещено без разрешения выезжать за пределы Скопинского района, посещать массовые мероприятия и гулять после 22:00. Жителя Скопина признали виновным в нарушении административного надзора из-за интервью Ксении Собчак. В фильме журналистки Мохов признается, что ему «по кайфу» внимание СМИ. Интервью попросили проверить прокуратуру.

    В 2000 году в городе Скопине слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

    В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года. История скопинского маньяка неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов.

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    Комментарии 3

    Ырыс26 Июл 2022 в 17:10
    Он же не дискредитирует росармию, насилуя детей.
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