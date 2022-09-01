Власти Петербурга устроят ярмарки местных дизайнеров в торговых центрах. На это нужно 100 млн рублей

Власти Петербурга решили поддержать местных дизайнеров, устроив для них выставки-ярмарки в торговых центрах. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 1 сентября в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023-2025 гг.



На эти цели ведомство просит выделить дополнительные 99,4 млн рублей в добавление к заложенным в бюджете 10 млн. Как уточнил чиновник, ТЦ, которые согласятся работать с городскими властями, будут участвовать в отборе дизайнеров.

