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    Власти Петербурга устроят ярмарки местных дизайнеров в торговых центрах. На это нужно 100 млн рублей

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    Власти Петербурга решили поддержать местных дизайнеров, устроив для них выставки-ярмарки в торговых центрах. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 1 сентября в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023-2025 гг.

    На эти цели ведомство просит выделить дополнительные 99,4 млн рублей в добавление к заложенным в бюджете 10 млн. Как уточнил чиновник, ТЦ, которые согласятся работать с городскими властями, будут участвовать в отборе дизайнеров.

    Такая мера поможет также поддержать швейную промышленность, считает Кирилл Соловейчик.

    О том, чтобы заменить ушедшие из России модные бренды товарами местных марок городские власти задумались еще весной этого года. Однако торговые центры и сами дизайнеры отнеслись к идее скептично.

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