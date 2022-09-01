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    Сооснователь петербургской «Партии мертвых» рассказал о трех обысках у активистов и художников

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    Сооснователь арт-проекта «Партия мертвых» Максим Евстропов сообщил «Фонтанке», что ему известно как минимум о трех обысках. Все они прошли 1 сентября и, вероятно, по одному делу.

    «Обыски были у Кристины Бубенцовой из «Партии [мертвых»], у Дмитрия Виленского и Ольги Цапли из ДК [«Розы»]. Про оскорбление чувств верующих я сам узнал из новостей, и с чем именно это связано, сказать не могу», — объяснил Евстропов.

    Информацию о том, что обыски проходят и в его квартире, художник не стал ни подтверждать, ни опровергать. Как утверждают СМИ, после 24 февраля сам Евстропов эмигрировал в Грузию.

    Как рассказали в телеграм-канале проекта, местонахождение активистки Кристины Бубенцовой все еще неизвестно. За несколько часов до этой публикации адвокат Бубенцовой Игорь Скачко был уверен, что его подзащитную везут в петербургский следком.

    Художников Цаплю и Виленского «свозили в СК, но уже отпустили», уточнили в «Партии мертвых».

    Ранее «Фонтанка» писала, что обыски у активистов «Партии мертвых» проходят в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих. По версии следствия, участники объединения проводили акции на воинских захоронениях и городских кладбищах.

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