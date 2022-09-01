Сооснователь петербургской «Партии мертвых» рассказал о трех обысках у активистов и художников

Сооснователь арт-проекта «Партия мертвых» Максим Евстропов сообщил «Фонтанке», что ему известно как минимум о трех обысках. Все они прошли 1 сентября и, вероятно, по одному делу.

«Обыски были у Кристины Бубенцовой из «Партии [мертвых»], у Дмитрия Виленского и Ольги Цапли из ДК [«Розы»]. Про оскорбление чувств верующих я сам узнал из новостей, и с чем именно это связано, сказать не могу», — объяснил Евстропов.