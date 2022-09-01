В Петербурге сотрудники ФСБ дотянулись до мертвых и их партии

Обыски в рамках уголовного дела об оскорблении чувств верующих проходят 1 сентября у активистов так называемой «Партии мертвых».

Следствие считает, что участники объединения проводят антиполитические акции на воинских захоронениях и городских кладбищах. Координатором силовики считают Максима Евстропова, который уехал в Грузию сразу после начала спецоперации на Украине. Об этом «Фонтанке» рассказал источник, знакомый с ситуацией.



Обыски также проходят у наставника Евстропова — руководителей «ДК Розы», основанной в 2015 году арт-группой «Что Делать». На базе ДК проходили различные оппозиционные мероприятия и выставки. Силовики считают, что данная деятельности финансируется иностранным фондом.