Пассажира «такси» в Петербурге неумолимо тянуло на родину, но водитель порыва ехать в Молдавию не поддержал

Удивительный заказ получил автомобилист в Московском районе Петербурга, но пассажиру с доводом в виде бутылки не удалось разбудить в водителе авантюризм.



В полицию сообщение о неадекватном мужчине, который атаковал машину у дома 195 по Московскому проспекту, поступило накануне около девяти вечера, говорится в паблике «Дорожный инспектор» 30 августа.



Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД, в салон «Лады» на заднее сиденье сел мужчина. Он приставил к голове водителя пустую бутылку и потребовал везти его в Молдавию. Но автомобилист не захотел стать «бла-бла-каром», схватил ключи от машины и выбежал на улицу.

