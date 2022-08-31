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    Пассажира «такси» в Петербурге неумолимо тянуло на родину, но водитель порыва ехать в Молдавию не поддержал

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    Удивительный заказ получил автомобилист в Московском районе Петербурга, но пассажиру с доводом в виде бутылки не удалось разбудить в водителе авантюризм.

    В полицию сообщение о неадекватном мужчине, который атаковал машину у дома 195 по Московскому проспекту, поступило накануне около девяти вечера, говорится в паблике «Дорожный инспектор» 30 августа.

    Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД, в салон «Лады» на заднее сиденье сел мужчина. Он приставил к голове водителя пустую бутылку и потребовал везти его в Молдавию. Но автомобилист не захотел стать «бла-бла-каром», схватил ключи от машины и выбежал на улицу.

    Несостоявшийся пассажир последовал за ним, по пути уронив бутылку, которая разбилась вдребезги.

    Наряд задержал на месте 51-летнего мужчину с двойным гражданством Молдавии и Румынии. Вместо родины его увезли в отдел полиции.

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