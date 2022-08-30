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    Градозащита от Бастрыкина

    Приставы заявили, что снос особняка Салтыковой в Петербурге остановлен

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    В Петербурге остановлены работы по сносу исторического особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Об этом 30 августа сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

    25 августа Куйбышевский райсуд запретил ООО «Северная земельная компания» и каким-либо другим физическим или юридическим лицам совершать любые действия по сносу особняка.

    «Сегодня судебные приставы Санкт-Петербурга вручили генеральному директору организации-должника необходимые процессуальные документы и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. Сотрудники службы зафиксировали, что в настоящий момент работы по сносу не производятся», — говорится в сообщении ФССП.

    О том, почему снос дома Салтыковой и других исторических зданий уже две недели находится под пристальным вниманием Следственного комитета и самого Александра Бастрыкина, читайте в материале «Фонтанки».

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