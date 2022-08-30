Приставы заявили, что снос особняка Салтыковой в Петербурге остановлен

В Петербурге остановлены работы по сносу исторического особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Об этом 30 августа сообщили в Федеральной службе судебных приставов.



25 августа Куйбышевский райсуд запретил ООО «Северная земельная компания» и каким-либо другим физическим или юридическим лицам совершать любые действия по сносу особняка.



«Сегодня судебные приставы Санкт-Петербурга вручили генеральному директору организации-должника необходимые процессуальные документы и предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта. Сотрудники службы зафиксировали, что в настоящий момент работы по сносу не производятся», — говорится в сообщении ФССП.

