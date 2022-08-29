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    Смольный: Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей

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    Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей в первом полугодии 2022 года. Об этом 29 августа заявил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 год.

    Показатель рассчитан до вычета налогов, уточнил он.

    Реальные денежные доходы населения по итогам первого полугодия составили 101% к аналогичному периоду 2021 года. В 2023–2025 годах, по прогнозу Смольного, номинальные зарплаты будут расти в среднем на 8% в год.

    При этом за первое полугодие 2022-го цены в Петербурге выросли на 10,7 % (к декабрю 2021 года), рассказал чиновник. В 2023 году потребительские товары и услуги подорожают на 8,2%, в 2024 году — на 4,87%, в 2025-м — на 4,5%, сообщила глава комитета по финансам Светлана Енилина.

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