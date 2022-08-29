Смольный: Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей

Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей в первом полугодии 2022 года. Об этом 29 августа заявил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 год.



Показатель рассчитан до вычета налогов, уточнил он.



Реальные денежные доходы населения по итогам первого полугодия составили 101% к аналогичному периоду 2021 года. В 2023–2025 годах, по прогнозу Смольного, номинальные зарплаты будут расти в среднем на 8% в год.

