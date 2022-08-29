Отельная конверсия. В бывших казармах на Кирочной улице может появиться гостиница

Владелец компании «С-Индустрия» Саявуш Ахмедалиев рассказал «Фонтанке», что планирует делать с бывшими казармами нижних чинов жандармского дивизиона, которые на прошлой неделе его фирма приобрела за 600 млн рублей. Отвечаем на вопрос на злобу дня: сносить ничего не собираются, только восстанавливать, а к проекту может подключиться один из крупнейших российских банков.
На этой неделе стало известно, что имущественный комплекс казарм нижних чинов жандармского дивизиона между Кирочной улицей и Манежным переулком ушел с молотка за 600 млн рублей. В лот вошли два помещения в литере А и два дворовых здания — литеры Б и В — вместе с земельными участками. Общая площадь объектов составила 9 542,8 кв. м.
Здания были построены в 1857–1858 годах по проекту архитектора Рудольфа Бернгарда, однако несмотря на старину, памятниками они не являются. В советское и постсоветское время использовались для научно-исследовательских нужд в ракетно-космической отрасли. До недавних пор их владельцем была структура Роскосмоса АО «НИИ командных приборов», для которой обветшалые постройки были непрофильным активом.
На торгах за казармы боролись два крупных подрядчика петербургского Фонда капремонта — «СУАР-Групп» и «С-Индустрия». Последняя стала победителем. Эта компания, в частности, занималась реконструкцией Кондратьевского жилмассива, до прихода строителей находившегося в жутком состоянии, а также ремонтом в Смольном институте. По данным СПАРК, выручка фирмы в 2021 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 56,7 млн рублей. Портфель контрактов за последние пять лет превышает 2,8 млрд.
Как рассказал «Фонтанке» владелец «С-Индустрии» Саявуш Ахмедалиев, он не рассчитывал, что удастся выиграть объект, но теперь, когда это уже случилось, обещает довести его до ума.
«Я сам в СПбГУ учился, получал второе высшее, экономический факультет находится там, где Таврический сад. Всегда проезжал и видел, что это здание брошенное стоит. <...> И как-то случайно мне директор сказал, что это здание продается на торгах», — вспоминает предприниматель.
Сейчас, по его словам, казармы находятся в аварийном состоянии, поэтому первое, что он собирается сделать, — это противоаварийные работы. До конца года компания планирует отремонтировать кровлю. По предварительным оценкам, это обойдется в 40–45 млн рублей. Вторые на очереди — фасады, работы по ним, скорее всего, начнут в следующем году, а пока будут разрабатывать проект. Без него оценить эту часть работ трудно.
Несмотря на то, что здание — не памятник, о сносе не может быть и речи, утверждает Ахмедалиев. Такие работы никто в центре Петербурга не согласует, убеждён предприниматель, но он и не планирует их проводить. Только ремонтировать, восстанавливать его облик по согласованию с КГИОП и КГА.
Под какие нужды приспособят объект, будет видно из проекта. Варианты с жильем и бизнес-центром Ахмедалиев отмел сразу. Наиболее перспективным вариантом пока кажется гостиница. «Пока проектировщики работают. Посмотрим, подо что здание больше походит», — отметил бизнесмен.
От будущего функционала будет зависеть итоговая стоимость работ, но инвестор уверен, что счет не пойдет на миллиарды, поскольку у компании за плечами большой опыт работы в историческом центре, в строительной сфере, есть свои сотрудники и инженерная группа. Тем, кто нанимает для этих работ сторонние организации и не разбирается в тонкостях, тяжелее заниматься такими объектами и приходится тратить намного больше денег.
К тому же после покупки казарм инвестор стал получать предложения о финансировании проекта. «Сейчас мы взяли у Металлинвестбанка кредит — купили [объект], а дальше мы уже будем с ВТБ совместно до ума доводить, — говорит Ахмедалиев. — Они хотят кредитовать нас. <...> На сегодняшний день они добро дали на 450 миллионов, на первый этап».
Сейчас здание просто покрашено снаружи. Фасад разрушается и идет трещинами. Внутри бардак.
«Вы посмотрите, в каком оно состоянии. Мы из него сделаем конфетку», — обещает девелопер.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»