Отельная конверсия. В бывших казармах на Кирочной улице может появиться гостиница

Владелец компании «С-Индустрия» Саявуш Ахмедалиев рассказал «Фонтанке», что планирует делать с бывшими казармами нижних чинов жандармского дивизиона, которые на прошлой неделе его фирма приобрела за 600 млн рублей. Отвечаем на вопрос на злобу дня: сносить ничего не собираются, только восстанавливать, а к проекту может подключиться один из крупнейших российских банков.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этой неделе стало известно, что имущественный комплекс казарм нижних чинов жандармского дивизиона между Кирочной улицей и Манежным переулком ушел с молотка за 600 млн рублей. В лот вошли два помещения в литере А и два дворовых здания — литеры Б и В — вместе с земельными участками. Общая площадь объектов составила 9 542,8 кв. м.



Здания были построены в 1857–1858 годах по проекту архитектора Рудольфа Бернгарда, однако несмотря на старину, памятниками они не являются. В советское и постсоветское время использовались для научно-исследовательских нужд в ракетно-космической отрасли. До недавних пор их владельцем была структура Роскосмоса АО «НИИ командных приборов», для которой обветшалые постройки были непрофильным активом.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На торгах за казармы боролись два крупных подрядчика петербургского Фонда капремонта — «СУАР-Групп» и «С-Индустрия». Последняя стала победителем. Эта компания, в частности, занималась реконструкцией Кондратьевского жилмассива, до прихода строителей находившегося в жутком состоянии, а также ремонтом в Смольном институте. По данным СПАРК, выручка фирмы в 2021 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 56,7 млн рублей. Портфель контрактов за последние пять лет превышает 2,8 млрд.



Как рассказал «Фонтанке» владелец «С-Индустрии» Саявуш Ахмедалиев, он не рассчитывал, что удастся выиграть объект, но теперь, когда это уже случилось, обещает довести его до ума. «Я сам в СПбГУ учился, получал второе высшее, экономический факультет находится там, где Таврический сад. Всегда проезжал и видел, что это здание брошенное стоит. <...> И как-то случайно мне директор сказал, что это здание продается на торгах», — вспоминает предприниматель.

Сейчас, по его словам, казармы находятся в аварийном состоянии, поэтому первое, что он собирается сделать, — это противоаварийные работы. До конца года компания планирует отремонтировать кровлю. По предварительным оценкам, это обойдется в 40–45 млн рублей. Вторые на очереди — фасады, работы по ним, скорее всего, начнут в следующем году, а пока будут разрабатывать проект. Без него оценить эту часть работ трудно.



Несмотря на то, что здание — не памятник, о сносе не может быть и речи, утверждает Ахмедалиев. Такие работы никто в центре Петербурга не согласует, убеждён предприниматель, но он и не планирует их проводить. Только ремонтировать, восстанавливать его облик по согласованию с КГИОП и КГА.

Под какие нужды приспособят объект, будет видно из проекта. Варианты с жильем и бизнес-центром Ахмедалиев отмел сразу. Наиболее перспективным вариантом пока кажется гостиница. «Пока проектировщики работают. Посмотрим, подо что здание больше походит», — отметил бизнесмен.



От будущего функционала будет зависеть итоговая стоимость работ, но инвестор уверен, что счет не пойдет на миллиарды, поскольку у компании за плечами большой опыт работы в историческом центре, в строительной сфере, есть свои сотрудники и инженерная группа. Тем, кто нанимает для этих работ сторонние организации и не разбирается в тонкостях, тяжелее заниматься такими объектами и приходится тратить намного больше денег.

К тому же после покупки казарм инвестор стал получать предложения о финансировании проекта. «Сейчас мы взяли у Металлинвестбанка кредит — купили [объект], а дальше мы уже будем с ВТБ совместно до ума доводить, — говорит Ахмедалиев. — Они хотят кредитовать нас. <...> На сегодняшний день они добро дали на 450 миллионов, на первый этап».



Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Фото: предоставлено Саявушем Ахмедалиевым Поделиться Поделиться





Сейчас здание просто покрашено снаружи. Фасад разрушается и идет трещинами. Внутри бардак.

«Вы посмотрите, в каком оно состоянии. Мы из него сделаем конфетку», — обещает девелопер.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

