Трусова, Лепс и Электроник. СКА показал, с кем пойдет за третьим Кубком Гагарина

В Петербурге 28 августа презентовали обновленную команду хоккейного клуба СКА. Отдел спорта «Фонтанки» — о неожиданных новичках, неловких падениях и чемпионских перстнях.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Праздничная программа презентации началась в 10 утра у входа в Хоккейный город на Российском проспекте, 6. Несмотря на раннее время, к спортивному комплексу пришли сотни болельщиков. Перед входом расстелили красно-синюю дорожку: по ней хоккеисты СКА в костюмах с иголочки заходили внутрь, как рок-звезды.



При этом обстановка была максимально приятной: подписи на футболках, совместные фото, дружеские объятия с болельщиками.



«Я его потрогала!» — восхитилась одна женщина, погладив нападающего Данилу Моисеева по плечу, пока тот ставил очередную роспись.

Многие игроки пришли с женами и детьми. Отличился 18-летний Дмитрий Бучельников, появившийся на дорожке с мамой. Дмитрий — один из героев молодежной команды СКА-1946, которая стала обладателем Кубка Харламова-2022. На предсезонные игры он вошел в состав основной команды СКА и уже успел проявить себя, забив на предсезонных турнирах несколько важных шайб. Теперь он новая надежда команды.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Бучельников обладает такой энергетикой, что напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Всегда возникает вопрос, откуда берётся энергия? Он выдерживает борьбу, как в «Электронике». Берёт штангу, никто не предполагал вообще, что он может такой вес брать, а он его берёт», — восхищался им Роман Ротенберг.

Вернувшегося спустя три года в СКА Николая Прохоркина встретила криками личная группа поддержки. Форвард из-за травмы пропустил всю предсезонку и вряд ли примет участие в первых матчах, но должен стать одним из лидеров команды.



Роман Ротенберг появился на дорожке последним. Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА в одном лице пришел на презентацию с россыпью драгоценных перстней на пальцах.



«Первый раз надел эти перстни. Решил, что сегодня важный день. Когда-то их же надо надевать. Этот вот за Кубок Гагарина 15-го года, этот за Кубок Гагарина 17-го года, этот за победу на юношеской Олимпиаде, этот за победу в Пехнчхане-2018, а этот за Кубок Харламова 22 года. Это наш фундамент, на котором мы стоим. Но в то же время для нас самое важное всегда — это следующая игра», — объяснил Ротенберг.



Презентация продолжилась на льду Хоккейного города. Одним из главных сюрпризов стало выступление серебряной призерки Олимпиады Александры Трусовой. Фигуристка исполнила свою знаменитую олимпийскую программу «Круэлла», правда, без пяти четверных прыжков. Потом ее сменили обладательница первого юношеского разряда Арина Ротенберг — дочь Романа Ротенберга.

Тут же презентовали новый девиз команды на сезон 22/23 — «Все и ничего».

«Это девиз — это в принципе наша общая жизненная позиция. Мы обязаны выигрывать каждый матч. К этому мы и будем стремиться», — подчеркнул Ротенберг.



С поздравительными речами выступили вице-губернатор Борис Пиотровский и ветераны СКА. А вот Геннадия Тимченко на презентации не оказалось, хотя в прошлые годы на такие мероприятия он как председатель Совета директоров и президент СКА всегда приходил. Не отметил его в своей речи и Роман Ротенберг, в то же время поблагодаривший главу «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Петербурга Александра Беглова.

Непосредственно сама презентация игроков началась с неловкого падения оператора на льду. Ему помогли подняться Роман Ротенберг и заслуженный мастер спорта СССР, а теперь еще и советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов. Падение, видимо, оказалось слишком жестким: на лед оператор больше не вернулся.

Представление нового состава растянулось почти на час. Игроки выходили по очереди, фотографировались сначала без игрового свитера, потом в нем. Всего 41 человек — почти два полноценных состава. В этом СКА остается неизменным.



«У нас работает система резерва. В прошлом сезоне перед плей-офф у нас вылетело десять защитников одновременно. Весь декабрь мы играли с ребятами из Высшей лиги. И при этом мы проиграли только один матч в основное время», — ответил Роман Ротенберг, когда его спросили, хватило ли ему столько хоккеистов.

Но и это оказались не все новички. В финале Роман Ротенберг презентовал еще одного, которого также назвал наставником и ментором команды. Им оказался народный артист России Григорий Лепс. Из рук главного тренера музыкант получил игровой свитер с номером 1 и спел песню «Самый лучший день».

«Надеюсь, Григорий Викторович (Лепс. — Прим. ред.) поговорит с нашими ребятами. Очень важно, чтобы наша молодежь общалась с такими личностями, развивалась и повышала свою культуру. Как-нибудь он зайдет к нам в раздевалку и даст установку на игру», — пообещал Роман Ротенберг.



По традиции официальная часть завершилась посадкой деревьев. Для многих это был первый подобный опыт. Несколько яблонь поставили криво.

«Мы потом из выровняем», — пообещали садовники.

Мастерски справился главный ветеран СКА Евгений Кетов, для которого это будет уже девятый сезон в составе армейской команды.

«Это уже мое пятое дерево здесь», — с гордостью сказал Кетов, помогая сыну поливать.

«Скоро здесь вырастет лес имени Кетова», — пошутил кто-то из хоккеистов.

«Для меня это точно первое дерево, — признался Дмитрий Яшкин, назначенный капитаном новой команды. — Что касается того, что меня назначили капитаном, то это для меня большая ответственность. Я очень рад. Наша команда способна на все. Мы будем бороться только за Кубок Гагарина».



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На что способна команда в действительности увидим уже совсем скоро. Первый домашний матч СКА проведет 3 сентября против «Салавата Юлаева».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

