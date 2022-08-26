Бастрыкин встретился с Бегловым. Поговорили о сотрудничестве

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Смольного.
Глава Северной столицы поблагодарил председателя СК «за инициативы, предпринимаемые в поддержку города». А Бастрыкин ответил благодарностью за помощь Петербурга Следственному комитету и поддержку пансиону воспитанниц СК и филиалу Судебно-экспертного центра.
Также Беглов поздравил Бастрыкина и коллектив петербургского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) с юбилеем учебного заведения, в этом году он получил новое отремонтированное здание на Басковом переулке, 16.
Петербург всю эту неделю находится под пристальным вниманием Бастрыкина. СК был вынужден дважды возбуждать уголовное дело о сносе особняка Салтыковой. Кроме того, глава ведомства был недоволен тем, что обвиняемый в избиении градозащитника Олега Мухина не оказался в СИЗО. Все дошло до того, что Бастрыкин лично приехал в Петербург. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».