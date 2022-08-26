Куда пойти 26–28 августа: Ночь света, встреча с Ником Перумовым, спектакль с Раппопорт и Серебряковым

Последние выходные августа богаты на музыкальные и экологические фестивали, но не только. «Фонтанка» подсказывает, где постичь чудо фотографии, прочувствовать вайб современного танца и погулять на дне рождения известного петербургского книжного.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Актуальное

Ночь света раскрасит тьму

26 и 27 августа, 21:00–03:00, 6+





Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главное событие выходных в петербургских пригородах — гатчинский фестиваль «Ночь света». В Дворцовом парке художники в команде с техническими специалистами разместят три десятка световых скульптур. Один из ключевых персонажей петербургского рейв-движения 1990-х годов Денис Одинг специально для праздника подготовил экспонат «Маяк» — инсталляцию, которая должна стать «физическим и метафорическим ориентиром» для всех, кто останется без света в ночи. Актёры театра «Имени Которого Нельзя Называть» в свою очередь напомнят о древнегреческом философе Диогене и сами залезут в бочки, а на воде под музыку Равеля развернётся световой балет. Сюжет — о любви пастуха и пастушки, как в истории «Дафниса и Хлои».

«Подписные издания» приглашают на праздник

28 августа, 11:30–20:30, 6+





Фото: Екатерина Машкова / группа «Подписных изданий» во «ВКонтакте» Поделиться Поделиться







Независимый книжный «Подписные издания» отмечает двойной праздник: 96-летие работы и 10-летие с момента перестройки на новый формат. В честь дня рождения магазина горожан зовут на интеллектуальный пикник в Итальянском саду. На воздухе пройдут встреча с совладельцем «Подписных» Михаилом Ивановым, презентация новинки от Льва Лурье «Поздние ленинградцы. От застоя до перестройки», серия открытых дискуссий «Диалоги» под модераторством Николая Солодникова и концерт группы «Добраночь». Расписание фестиваля обширное, а вход свободный для всех.



«Кронфест»: экология в связке со спортом

До 28 августа, 6+

Тем временем Кронштадт принимает международный экологический фестиваль искусств «Кронфест». В пятницу в 16:00 на Якорной площади экологи объяснят, как своими силами организовать раздельный сбор мусора. В 10:00 воскресенья стартует более активная часть программы — на участке от Ленинградской улицы до форта Риф будет организован велопробег. Все события фестиваля удобнее всего смотреть на сайте.

В музеях

«Картины природы» оживят люди



До 9 октября, 0+

В «Росфото» открылась выставка, посвящённая становлению пейзажной фотографии в XIX–XX веках. Но на «Картины природы» стоит идти не только ради видов из разных регионов, но и чтобы взглянуть на людей из прошлого. Один из фотографов, чьи работы прошли кураторский отбор, — Вильям Каррик. Он годами занимался уличной фотографией, и в его объектив попадали дворники, почтальоны, врачи — жители сёл и городов самых разных сословий и возраста. После себя он оставил удивительный набор фотокарточек — целую социологическую энциклопедию.



Этнографический музей покажет «шёлковый путь»

До 31 декабря, 6+



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Этнографический музей вступает в осень с новой масштабной выставкой «Шёлковые нити Узбекистана». Из внушительной музейной коллекции кураторы отобрали самые интересные образцы покрывал, полотенец, занавесей для стенных ниш. Принципиально то, что при создании таких работ в XIX–XX веках мастерицы использовали шёлк — особенно ценный и дорогой материал. Каждая вещь уникальна, и особенно необычны экспонаты, сотканные в технике «абрбанди». Благодаря ей узоры приобретают своеобразные расплывчатые, воздушные очертания — не зря корень «абр» в названии метода соотносится со словом «облако».



«Краски города» застыли воском

До 11 октября, 6+

Музей петербургского авангарда всегда старается интересно подавать совсем небольшие выставки. Практически до середины октября в доме В. В. Матюшина на обозрение выставлены «Краски города». Свои впечатления от каждодневного общения с Петербургом художница Наталия Тарасова отразила при помощи техники воскографии. Переходя от одной работы к другой, зритель может тоже по новому взглянуть на город и, быть может, впервые заметить отдельные яркие детали — цветы на балконах или белизну парусов на воде.



Театральное

Лауреат «Золотой маски» покажет Раппопорт с Серебряковым

26 и 27 августа, 19:00, 16+

Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков приезжают в ДК «Выборгский», чтобы представить публике спектакль о любви и катастрофах ХХ века «Эйнштейн и Маргарита». За основу спектакля его постановщик — лауреат «Золотой Маски» Александр Марин взял реальную историю любви именитого физика и Маргариты Коненковой — жены русского скульптора Сергея Коненкова и одновременно агента влияния советской разведки. В спектакле у Эйнштейна и Маргариты будет лишь одна ночь, полная диалогов о чувствах, расставании и жизни после Хиросимы.



Open Look: татарские сказания и кубинская философия

До 27 августа, 16+

В петербургских театрах продолжается XХIV Международный фестиваль современного танца Open Look. В пятницу в 18:30 на Новой сцене Александринки танцовщики Нурбек Батулла и Марат Казиханов представят перформанс Sak-Sok, основанный на татарской легенде о близнецах, которые поссорились, были прокляты матерью и превратились в птиц. Позже, в 20:00, танцевальный проект Дениса Охотникова представит фолк-рейв-перформанс «Разогрев весны». Развернутся гулянья, хороводы и живая музыка коллектива hodíla ízba. На следующий день театр Академии танца Бориса Эйфмана пригласит зрителей на собственную площадку. Там представит постановку «Кожа» кубинско-немецкого хореографа Мауроя Моралеса. Она посвящена символическим значениям жестов в разных культурах.



Оскароносная классика теперь театральный мюзикл

27 и 28 августа, 19:15, 16+



Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новый сезон петербургский театр «Легенда» открывает большим проектом «на стыке театра и кино». О его «синтетичности» допустимо говорить хотя бы потому, что мюзикл «Дорога к счастью» был вдохновлён сценарием Роберта Рискина It Happened One Night («Это случилось однажды ночью»). Костюмы в стиле лучших вечеринок Голливуда, драматизм и огонь, присущий оригиналу, — всё это, как уверяют в театре, зритель получит на премьере с избытком. По сюжету наследница одной из самых богатых семей Америки идёт наперекор отцу и решает выйти замуж без одобрения. Сбежав из дома, чтобы встретиться с будущим мужем, она знакомится с журналистом-неудачником, который соглашается ей помочь.

Узнать новое

Перумов собирает фанатов

26 августа, 18:00, и 27 августа, 15:00, 16+

Говоря о качественной российской фантастике, нельзя не вспомнить Ника Перумова. Писатель обрёл поклонников, выпустив серию книг «Кольцо Тьмы» о событиях во вселенной Толкина, а затем создал собственную связку миров и назвал их «Упорядоченное». В этот уик-энд Перумов встретится с фанатами сначала на «Книжных аллеях», а затем в «Буквоеде» на Невском проспекте, чтобы ответить на все вопросы и рассказать, как работал над книгой «Душа Бога. Том 2».



В Маяковке — о двух Пелевиных

27 августа, 18:30, 16+

Лекцию о «религиозных мотивах в современной постмодернистской литературе» в медиахолле библиотеки им. Маяковского даёт писатель и преподаватель РАНХиГСа Владимир Коваленко. В пример приведёт и произведения Виктора Пелевина и его однофамильца Александра. Тот получил премию «Национальный бестселлер» в 2021 году за роман «Покров 17»

Музеи съезжаются на «ярмарку» в Летнем саду

27 и 28 августа, 6+

Больше 30 музеев Петербурга в эти выходные открывают свои «представительства» в Летнем саду. Манеж, Эрмитаж и Этнографический, Музей железных дорог, музей-заповедник «Павловск», Музей истории религии, Планетарий и многие другие подготовили информационные стенды и серии мастер-классов. Все выходные будут развлекать малышей и подростков, а заодно знакомить их родителей с образовательной активностью на площадках, к которой можно будет присоединиться в течение года.

Послушать музыку

Ивангород — эпицентр хорового звучания

27–28 августа, 0+



В субботу и воскресенье дирижёр Михаил Голиков, симфонический оркестр Ленинградской области и хоровые оркестры соберутся на хоровом фестивале в Ивангороде. Исполнение «Тайн старой крепости» по мотивам произведений Мусоргского и Римского-Корсакова объявлено главным событием праздника.

«Ночь любви» поможет благотворительности

27–28 августа, 21:00–06:00, 18+



Фото: Организаторы Поделиться Поделиться







В пространство клуба Blank «Дикое диско» в последние выходные лета стоит идти ради фестиваля-дискотеки «Ночь любви». Любовь в теме понимается не как влечение, но в первую очередь как забота о психическом, создание safe-space для близких, поддержка, взаимопомощь и объединение в самые тёмные времена. Девизом праздника можно сделать фразу «всё эксклюзивно и инклюзивно». Помимо большой основной сцены, зоны для расслабления и барных стоек будет организован «Ночной маркет» для самых сознательных: там при желании можно купить работы локальных художников, анонимно провериться на ВИЧ или записаться в волонтёры городских благотворительных фондов. Для любителей предусмотрен советский «ностальжи-блок» с соответствующей музыкой и дизайном. Дресс-код — максимально экспериментаторский.



Локальные звёзды откроют путь в осень

26–28 августа, 18+

Ну а в клубе «Ласточка» провожают лето на «Саммер мьюзик викенд» — фестивале молодых музыкантов и слушателей, готовых отрываться по полной. В лайн-апе 25 российских групп: например, «Деревянные киты» из Великого Новгорода, «Автобус на Чеховской» из Москвы и петербургские «Шумозавры». Каждый гость индивидуален и придерживается своей философии. На фестивале в распоряжении слушателей и музыкантов окажутся сразу две сцены.

На экранах

Пиромания и отвага приехали из Норвегии

С 25 августа, 16+



Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться







В прокат выходит норвежская комедия «Все ненавидят Йохана». Сценарий к ней написал Эрленд Лу, который стал известен благодаря книгам «Наивно. Супер» или «Во власти женщины». Главный герой его новой истории — отчаянный пироман, который умудрился подорвать любовь всей своей жизни, а затем отправился покорять Америку.

«Неубиваемый» — месть в исполнении звёзд

С 25 августа, 16+

В кинотеатрах — «Неубиваемый». В канадском криминальном боевике режиссера Джеймса Клэйтона тот сам сыграл одного из основных персонажей, преступника по кличке Вор, который вынужден убегать от наркобарона Темпла. Его роль исполнил не кто иной, как Винни Джонс, экс-футболист «Уимблдона» и звезда фильмов Гая Ричи. В ленте «Карты, деньги, два ствола» он был вышибалой долгов Большим Крисом, а в «Большом куше» стал непобедимым Тони Пулезубом.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

