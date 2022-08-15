Фестиваль Open Look в Петербурге: спектакль о соцсетях, танцевальная фолк-вечеринка и сказочный татарский перформанс

«Кожа» Фото: Дарья Сергачева, фото предоставлено организаторами фестиваля Open Look Поделиться Поделиться





С 23 по 27 августа в Санкт-Петербурге пройдет XХIV Международный фестиваль современного танца Open Look. Кроме танцевальных спектаклей, перформансов и арт-акций зрителей ждут «круглые столы», мастер-классы и творческие встречи с артистами и хореографами.

Фестиваль начнет работать 23 августа. В 20:00 две премьеры на Новой сцене Александринского театра покажет обновленный Театр современного танца «Каннон Данс». Постановка «Куб невыразимый», созданный в сотрудничестве с известным хореографом Игорем Кировым (Северная Македония), представляет собой исследование взаимоотношений людей, оказавшихся в ловушке замкнутого пространства. Вторую премьеру, танцевальный спектакль «Вкл/выкл», поставила хореограф из Македонии Ивана Балабанова. Она исследует взаимосвязь человека и социальных сетей, привычку надевать маски, играть роли и создавать иллюзии.



«Куб невыразимый» Фото: Нина Данилина, фото предоставлено организаторами фестиваля Open Look Поделиться Поделиться





24 августа в 18:30 хореограф и исполнитель Софья Валиуллина в сольном исполнении представит арт-акцию «Добро пожаловать на мою рейв-вечеринку». В 20:00 хореограф Дарья Вергизова (танцевальная компания «Балет.Театр», Санкт-Петербург) представит сказку для взрослых «Infanta», поставленную по мотивам произведения Оскара Уайльда. В 21:30 проект «Танцкружок» (Сергей Медведев, Ульяна Пономаренко, Маргарита Румянцева, Денис Охотников) представит танцевальный реверс-спектакль «Исходное положение».



«Infanta» Фото: Дмитрий Скареднов, фото предоставлено организаторами фестиваля Open Look Поделиться Поделиться





25 августа в 18:30 начнется спектакль, подготовленный танцевальной компанией «Окоем» Александра Гурвича под названием «Искусство оскорбляться». По словам авторов, это «спектакль, отражающий актуальную повестку, осмысляющий тему преувеличенных переживаний и готовности видеть личное оскорбление в любом акте социальной деятельности».

В 20:00 танцевальный проект «Инновационный театр балета» и хореограф Омар Ражех покажут спектакль «Союз», посвященный открытию космоса и его исследователю Константину Циолковскому. Это будет сплав современного танца, видеоарта, интерактивного действа и современных компьютерных технологий. В 21:30 начнется вечер дуэтов. Зрителям покажут четыре коротких танцевальных спектакля, созданных для пары танцовщиков. На сцену выйдут Рафаэль Тимербаков, Евгения Турушкина, Елена Чурилова, Ольга Васильева и другие артисты.



«Союз» Фото: Алексей Климов, фото предоставлено организаторами фестиваля Open Look Поделиться Поделиться





26 августа в 18:30 танцовщики Нурбек Батулла, Марат Казиханов представят перформанс Sak-Sok, основанный на древней татарской легенде о двух братьях-близнецах, которые поссорились из-за наконечника стрелы, были прокляты матерью и превратились в двух птиц. В перформансе примут участие живые музыканты. В 20:00 танцевальный проект Дениса Охотникова представит фолк-рейв-перформанс «Разогрев весны» с гуляньями, хороводами и живой музыкой группы «hodíla ízba».



27 августа театр Академии танца Бориса Эйфмана на своей площадке представит постановку «Кожа» кубинско-немецкого хореографа Мауроя Моралеса. Спектакль исследует символическое значение жестов, выражающих приветствие и разлуку на разных этапах жизни человека, их сильные эмоциональные и физические аспекты.



«Кожа» Фото: Дарья Сергачева, фото предоставлено организаторами фестиваля Open Look Поделиться Поделиться





На фестивале Open Look будут работать дискуссионные площадки. Главная тема мероприятия в 2022 году — настоящее и будущее отечественного современного танца. Этой проблеме будет посвящен саммит «Открытый взгляд», который пройдет 24–26 августа и соберет за круглыми столами экспертов танцевального мира.

В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи с хореографом, художественным руководителем Театра современного танца «Каннон Данс» Натальей Каспаровой (24 августа) и с хореографом, художественным руководителем Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы» Татьяной Багановой (25 августа).



Полная программа и подробности на официальном сайте мероприятия.

Организаторы предупреждают, что в программе возможны изменения.

Международный фестиваль Open Look основан в 1999 году «Санкт-Петербургским домом танца «Каннон Данс». В 2022 году фестиваль OPEN LOOK будет проводиться в двадцать четвертый раз. В рамках нового фестивального цикла будут представлены новейшие тенденции и достижения пластического искусства.

16+

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

