«Отец русского фэнтези» Ник Перумов расскажет об истории, которая создавалась больше 30 лет

В пятницу, 26 августа, на «Книжных аллеях» на Малой Конюшенной и в субботу, 27 августа, в «Буквоеде» на Невском, 46, состоятся творческие встречи фантаста Ника Перумова, на которых он объяснит законы придуманной им мультивселенной.
Ник Перумов придумал мультивселенную Упорядоченное — это такая область структурированной материи, созданная Творцом среди первородного Хаоса. В Упорядоченном есть разные миры, из одного в другой можно переходить при помощи магии.
Работа над одноименным циклом книг велась более тридцати лет, это самая масштабная серия эпического фэнтези, созданная российским автором. Перумов готов рассказать читателям, как это было и как он писал последнюю книгу серии — «Душа Бога. Том 2».
Перумов прославился благодаря эпопее «Кольцо Тьмы», действие которой происходит в Средиземье Джона Толкина. Книги Перумова издаются огромными тиражами, их обожают тысячи поклонников, по некоторым историям создаются компьютерные игры. В середине «нулевых» его неоднократно признавали лучшим российским и европейским фантастом.
Начало встреч в 18:00 26 августа и в 15:00 27 августа. Вход свободный на обе встречи.
16+
Елена Васильева