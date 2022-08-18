На экранах — фильм по сценарию Эрленда Лу

25 августа в кино выходит норвежская комедия «Все ненавидят Йохана» (не путать с «Не шутите с Зоханом»). Главный герой — последний представитель семейства Гранде, в котором каждый был неудержимым пироманом. Естественно, страсть к тому, чтобы всё взрывать, не вызывала симпатию соседей. Сам Йохан потерял родителей при очередном взрыве и вдобавок умудрился «чуть-чуть взорвать» любовь своей жизни, гордую Сольвор. В отчаянии он отправился покорять Америку, но затем вернулся в родную деревню, чтобы снова попытаться добиться любви девушки.
Сценарий этой взрывоопасной комедии написал знаменитый норвежец Эрленд Лу, которого мы лучше всего помним по книгам «Наивно. Супер» или «Во власти женщины». Однако Лу выступил и сценаристом более чем в двадцати фильмах. Его безмятежно-сатирическая интонация чувствуется и здесь. Тем более что в роли Йохана — опытный актер Пол Сверре Валхейм Хаген, номинировавшийся на «Оскар» за роль знаменитого исследователя Тура Хейердала в фильме «Кон-Тики» в 2012 году.
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Федор Дубшан