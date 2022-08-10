Петербуржцам покажут старинные фотографии пейзажей России

На выставке в «Росфото» представят больше ста фотографий в старинных техниках, также вас ждёт мультимедийная экспозиция. Проект посвящен становлению пейзажной фотографии в России в XIX–XX веках.

Выставку «Картины природы» составят работы фотографов из коллекции Росфото. Среди них — снимки Вильяма Каррика (1827–1878), который занимался тем, что сегодня называют уличной съёмкой: фотографировал дворников, разносчиков, почтальонов. В 70-е годы XIX века он несколько раз путешествовал по Волге и снимал поля, жителей Поволжья, улицы поселений.

Волжские пейзажи были популярны в дореволюционной России. Например, Михаил Настюков в 60-е годы позапрошлого века создал альбом «Виды местностей по реке Волге от Твери до Казани», а самым знаменитым «певцом Волги» стал нижегородец Максим Дмитриев (1858–1948). Дмитриев снимал Жигулевские горы, курганы, бурлаков.



Волга стала важной темой в фотографии не только из-за красоты и масштаба реки, но и потому, что пейзажные фото местности хорошо продавались на главной в России Нижегородской ярмарке.



А ещё в конце XIX века пейзаж стал ключевым жанром в русской живописи: в нем работал Исаак Левитан, и с ним пейзаж окончательно обрел свое лицо и стал не романтическим или натуралистичным, а лирическим. Этот лиризм заметен и в фотографии: снимки того времени запечатлели усадьбы, рощи, берега рек — в общем, отражают поэтичный, лиричный взгляд на родную природу.

