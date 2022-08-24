Главные музеи Петербурга соберутся ради детей в Летнем саду

В выходные 27–28 августа больше 30 музеев Петербурга соберутся в Летнем саду: показать, что у них есть для детей. Так что приходите с детьми. 6+. Для детей до 16 лет — бесплатно.

Это своего рода подготовка к учебному году — многие школьники черпают знания не только в школе, но и на занятиях в музеях. Самое время записываться. В Эрмитаже постигают историю искусств; в Музее истории религии собирают пазлы и учатся рассуждать; в Русском музее на занятиях сопоставляют зрительные, слуховые и тактильные ощущения и осваивают дизайн; в Кунсткамере учат, как по-эскимосски встречать солнце, какие правила в японских играх, и объясняют, почему в Индии не боятся змей. Многое можно будет увидеть на празднике «Музеи — детям», который проходит в Летнем саду с 2016 года (тоже «музейном» — входит в Русский музей). С каждым годом участников все больше, уже присоединяются и немузейные детские образовательные учреждения.

Праздник «Музеи — детям» как минимум это возможность в течение двух дней с полудня до шести вечера участвовать в мастер-классах, интерактивных детских программах, конкурсах, научных шоу, играх и розыгрышах призов. Как максимум — увидеть разом все основные образовательные музейные программы не на сайтах, а живьем, и какую-нибудь выбрать.



Встречаемся 27 и 28 августа в Летнем саду. Взрослым нужно приобрести билеты на официальном сайте Русского музея или в кассах Летнего сада. Для детей тоже нужен билет — для тех, кто младше 16 лет, он бесплатный.

