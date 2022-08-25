«Мы благодарны властям и жителям Санкт-Петербурга». Кадыров показал выстрел в Петропавловской крепости

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 августа опубликовал видеоролик из Петербурга, на котором запечатлен выстрел из пушки в знаменитой Петропавловской крепости. Мероприятие было посвящено 71-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, пояснил глава республики.
Ахмат Кадыров, напомним, родился 23 августа 1951 года в Караганде и был убит в Грозном 9 мая 2004 года.
«Мне очень приятно, что Северная столица ежегодно проводит памятные мероприятия в честь Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Мы благодарны властям и жителям Санкт-Петербурга за их доброе отношение к моему дорогому ОТЦУ. Именно под началом Ахмата-Хаджи Санкт-Петербург и Грозный стали городами-побратимами”, - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он также поблагодарил «организаторов и участников акции в Петропавловской крепости» и пожелал петербуржцам «счастья, благополучия и процветания».