15 вещей, которые нужно успеть сделать в Петербурге до конца лета

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





От августа осталась всего неделя, и она — последний шанс подарить себе все радости этого сезона, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые теплые вечера в безветренную и сухую погоду. Что нужно успеть сделать этим летом, чтобы оно запомнилось? «Фонтанка» подобрала 15 вариантов, которые помогут написать воображаемое сочинение «Как я провел лето» на пятерку.

1. Встретить закат у залива, желательно — в новом месте. В этом сезоне в Петербурге открылось новое общественное пространство — квартал «Брусницын», так что появилась альтернатива «Севкабель Порту». Посидеть с компанией в сидрерии на свежем воздухе, почитать с видом на воду бесплатно электронную книгу и побывать на мультимедиа-представлении — неплохой вариант для вечера пятницы.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





2. Прокатиться на кораблике с музыкой. Очевидно, что любой петербуржец катался «по рекам и каналам» неоднократно, а самые отважные и лично проходили живописный маршрут на веслах, участвуя в фестивале «Фонтанка-SUP». Но в этом сезоне появился интересный даже для «своих» вариант, совмещающий водную прогулку, клуб и хороший ресторан — и всё это в небанальном дизайне: по Неве ходит теплоход «Кузня Cruise» от создателей модного заведения в Новой Голландии, а его обстановка в стиле ретро станет фоном для атмосферных фотографий.



3. Встретить рассвет на Неве. Смотреть разведение мостов — банально и чересчур многолюдно. Для «своих» есть вариант поинтереснее: смотреть их сведение. В фотографии есть понятие утреннего «синего часа» — когда уже достаточно светло, можно ходить по улицам без фонарей, но солнце еще не взошло, а небо освещено особенно красиво. На этот синий час в Петербурге в конце августа приходится утреннее сведение мостов. Автомобили еще редки, набережные пусты, и с них слышен плеск воды. Но несколько минут — и всё меняется. Да, чтобы посмотреть, разок придется не выспаться. Ну или взять на ночь номер в отеле в центре и вернуться «доспать».



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





4. Послушать концерт под открытым небом. Неизменный атрибут лета — музыка на свежем воздухе, будь то гитаристы на Невском или open air на стадионе. С последним в Петербурге сейчас сложности: все крупные фестивали уже позади. Но есть новое общественное пространство «Флагшток», где в августе пройдет еще целый фестиваль MORE FEST, есть музыкальный проект «По дворам». Есть новое пространство Двор Гостинки, где в ближайшие дни пройдут концерты Pompeya и FEDUK, а есть новое пространство «Сад Меншикова» во дворе за площадью Академика Сахарова — там по средам проводят бесплатные джазовые вечера, а по другим дням — концерты погромче (например, 25 августа выступает группа КОПЕНGАGЕН) и целые фестивали.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





6. Прочесть «летнюю» книгу. Конечно, трудно придумать более летнюю книгу, чем «Вино из одуванчиков» Брэдбери, но если мы говорим об актуальной прозе, выберите книжку из списка последнего петербургского книжного салона, откройте для себя восходящих звезд отечественной литературы или просто полистайте новые книги Саши Филипенко или Владимира Сорокина.



7. Открыть для себя новый музей. Можете в это не верить, но у любого петербуржца найдется в родном городе минимум несколько музеев, где он никогда не бывал. И дело не в любопытстве — а в том, что музеи постоянно появляются новые, да и в хорошо известных собраниях регулярно показывают новые экспозции. Выберите по душе с проектом «Фонтанки» «Отличный Петербург».



8. Посидеть на террасе с новым блюдом. Скоро дожди и холода прогонят петербуржцев с уличных террас под своды внутренних залов кафе и ресторанов. Пока столики еще на месте, их не разметает ветром и нет риска получить в эксклюзивное блюдо непрошеную добавку из дождя, расслабьтесь в уличной прохладе в одном из заведений. У некоторых из них есть даже свои сады, так что не придется дышать выхлопными газами, другие сами находятся в парках.



9. Посмотреть кино на воздухе. В Новой Голландии со вторника по четверг на свежем воздухе бесплатно показывают кино, причем авторское (на этой неделе — Вонг Карвая и Аки Каурисмяки). Также показы есть в местечке «Винный склад» на Петроградке и «Третьем месте». Только следите за афишами — и погодой.



Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





10. Забраться в новое место в Петербурге. Быть петербуржцем — это постоянно узнавать свой город всё глубже и детальнее, как бы много ты о нем ни знал. Забраться в закрытую парадную с удивительными каминами и лепниной, геометрией лестниц и игрой витражей; пройтись по закрытому от обычных прохожих дворцу; сфотографироваться на секретной лестнице — во всём этом помогут необычные гиды, «Фонтанка» о них рассказала в «Отличном Петербурге».

11. Влюбиться (в милую безделушку или вещицу) и обрести. О летних прогулках, улыбках друзей и любимых, ваших общих удивлениях и радостях напомнит в хмурые холодные сумерки приятный сувенир. Найти небанальную штучку, которая будет радовать глаз, и подарить что-то столь же милое близкому человеку можно в одной из множества винтажных лавочек или крафтовых мастерских.



12. Полежать на воде, глядя на облака. Ни разу не искупаться летом — это провал. Как минимум походить по колено в Финском заливе, конечно, стоило, но сейчас он уже цветет, и удовольствия это не доставит. Есть озера в области: если в наличии силы и время — самое время пойти на последний штурм. Но существует вариант для тех, у кого мало времени: открытые бассейны. Например, один из них спрятался в здании — памятнике эпохи конструктивизма прямо на площади Мужества, в «Круглых банях».

13. Съездить в один из дворцовых пригородов. Конечно, в большинстве петербуржцы уже столько раз водили всех своих друзей и родственников по Петергофам-Пушкиным, что уже могут работать гидами. Но и самим нам есть чему удивиться и порадовать себя: в загородных царских резиденциях проводят фестивали. И как раз на последних выходных августа в Гатчине проведут Ночь света. Уличные театры, проекционные спектакли, инсталляции и прочие фантазии явят парк в новом свете буквально.



14. Проведать «свои» места и повторить фотографии. Каждому горожанину улочки и площади Петербурга говорят не только о своей истории — но и о его собственной: большинство из них навевают воспоминания о разных событиях жизни. Воскресить лучшие — отличный повод пригласить давних знакомых или соскучившихся по вам родственников, тем более пожилых, и встретиться на том же месте. А в идеале — по моде Интернета, повторить старый общий снимок, приняв те же позы, спустя 10, 20 или 30 лет. Таких вечных мест в Петербурге немало — начиная с пышечной на Конюшенной.



Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



