О конце эпохи, защите от слежки и стихах Лимонова. 10 книг петербургского книжного салона

С 19 по 22 мая на Дворцовой площади проходит книжный салон. В нем принимают участие более 250 издательств, которые размещаются в четырех шатрах. Программа салона более чем насыщенная — порядка 200 мероприятий. А количество книг, привезенных на салон, и вовсе не подлежит подсчету. Но «Фонтанка» выбрала из них десятку самых интересных.

Эдуард Лимонов Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ/Архив Поделиться Поделиться





Книга о тех, кто жил в Ленинграде незадолго до Петербурга

Лев Лурье, «Над вольной Невой. От застоя до перестройки», издательство «БХВ» (16+)

Историк и журналист Лев Лурье написал продолжение своего хита «Над вольной Невой. От блокады до "оттепели"». В новой книге он рассказывает о жизни города в 1970–1980-е годы. Герои этой эпохи до сих пор у всех на слуху — взять хотя бы Бориса Гребенщикова и Майка Науменко. Места той эпохи волнуют петербуржцев и по сей день — не зря один из баров на Рубинштейна носит имя «Сайгон». Рокеры, вольнодумцы, подпольщики и вышибалы — Лурье пишет обо всех, чтобы показать, как Ленинград менялся между двумя эпохами.



Стихи поэта, рожденного в военном госпитале в 1944 году

Виктор Кривулин, «Ангел войны», Издательство Ивана Лимбаха (16+)

Первый лауреат премии Андрея Белого, один из ведущих представителей ленинградского андеграунда Виктор Кривулин скончался в 2001-м. В книгу вошли произведения, написанные в 1967–2000 годах. По словам издателей, Кривулин, рожденный в военном госпитале в 1944 году, «ощущал себя бессознательным свидетелем, призванным понять войну как состояние длящееся, пронизывающее сегодняшний, а может быть, и завтрашний день». Опыт чтения такой неподцензурной литературы может помочь провести связующие линии между культурными явлениями XX и XXI веков.



Исторические эссе о конце золотой эпохи

Флориан Иллиес, «Любовь в эпоху ненависти», Ad Marginem (18+)

Автор хита «1913. Лето целого века» немецкий публицист Флориан Иллиес посвятил новую книгу 1930-м годам — десятилетию, отмеченному ростом общественной напряженности: в 1933 году знаменитые «золотые двадцатые» закончились. Но главными героями у Иллиеса становятся отнюдь не испуганные и злые люди, а влюбленные. Здесь Жан-Поль Сартр ест чизкейк с Симоной де Бовуар, Генри Миллер и Анаис Нин переживают бурные ночи в Париже, а Бертольт Брехт и Хелена Вайгель бегут в изгнание — но главное, что вместе.



Роман о том, что история ходит по кругу

София Синицкая, «Хроника Горбатого», «Лимбус пресс» (16+)

Дважды финалистка «Национального бестселлера» София Синицкая написала роман о хитросплетениях истории. Ее творят на территории нынешнего Выборга — творят шведы, русичи, карелы и финны со Средних веков и практически до наших дней. Итог всем известен, а вот как так получилось, Синицкая показывает через призму истории одного рода — горбунов, Горбатых. Петербургская сказочница находит баланс между фактами и вымыслом, серьезностью и юмором. Так, например, одного из главных ее героев от снайперского выстрела спасает хряк-осеменитель по имени Пекка — и тем самым почти зарабатывает себе место на фамильном гербе рода Горбатых.



Роман о страданиях и милосердии

Руслан Козлов, «Stabat Mater», АСТ: Редакция Елены Шубиной (16+)

В 2001 году у Руслана Козлова вышел роман «Остров Буян», а спустя более чем двадцать лет он создал новую историю — «Stabat Mater», что значит «Матерь скорбящая». В романе две сюжетные линии: действие одной происходит в детском хосписе в наши дни (Руслан Козлов сейчас является сотрудником благотворительного фонда, оказывающего помощь тяжелобольным детям), а второй — в Римской империи. Во все времена вера в человечество и человечность проходила через испытания, но Козлов показывает, что людей может спасти милосердие.



Стихотворение о борьбе Маяковского с бюрократией

«Разговор с фининспектором о поэзии» Владимира Маяковского: Факсимильное издание. Исследования. Комментарий», издательство Европейского университета (12+)

«Эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца», — писал Владимир Маяковский в стихотворении «Разговор с фининспектором о поэзии». В 1926 году оно вышло отдельной брошюрой в оформлении художника Александра Родченко. В 2022 году издательство Европейского университета выпустило факсимильное издание этого текста о перипетиях борьбы творца с бюрократией. В книге публикуются уникальные финансовые документы, детально проанализированы отношения поэта с финансовым ведомством, а кроме того, собраны карикатуры и пародии на самого Маяковского, связанные с темой гонораров.



Первый том стихов Лимонова

Эдуард Лимонов, первый том полного собрания стихотворений и поэм, ИД «Питер» (18+)



Ушедший в самый разгар пандемии коронавируса политик Эдуард Лимонов первоначально был известен как поэт. Он писал стихи в молодости и вернулся к ним в последние двадцать лет жизни. Составители первого собрания стихотворений Лимонова — писатель и политик Захар Прилепин, журналист Алексей Колобродов и литературный критик Олег Демидов — собрали тексты из прижизненных книг автора, из самиздатовских сборников, из отдельных рукописей и машинописей. В результате более двухсот стихотворений и поэм получилось опубликовать впервые.

Много званых, мало избранных

Михаил Трофименков, «XX век представляет. Избранные», ИД «Городец» (18+)

У петербургского кинокритика Михаила Трофименкова вышло продолжение «Кадров и кадавров» — книги, попавшей в короткий список «Нацбеста»-2019. В «Избранные» вошло более сотни эссе о людях XX века, представителей как отечественной, так и зарубежной культуры. Тут и Алексей Балабанов (открывает книгу), и Эдуард Лимонов, и Юрий Бондарев, и Сергей Михалков, и Станислав Говорухин; и Микеланджело Антониони, и Марчелло Мастроянни, и Альфред Хичкок, и Том Вулф. Никого из них Трофименков не жалеет, но всех — любит.



Идеи ненаписанных книг

Алексей Поляринов, «Ночная смена», «Альпина. Проза» (18+)

Прозаик и переводчик Алексей Поляринов (автор романов «Центр тяжести» и «Риф», один из переводчиков «Бесконечной шутки» Дэвида Фостера Уоллеса) выпустил новую книгу — эссе о литературе, кино и культуре в целом. Название книги — «Ночная смена» — пришло из личного опыта: после дневной смены на «обычной» работе Поляринов ставил будильники на пару часов сна и ночью заступал на вторую смену — писательскую. Теперь он рассуждает о Кормаке Маккарти, Мартине Макдоне и Джонатане Франзене, а заодно делится теми идеями романов, которые посещали его когда-либо.

Персональные данные должны оставаться персональными

Михаил Райтман, «Старший брат следит за тобой. Как защитить себя в цифровом мире», «Альпина Паблишер» (16+)

Специалист в области IT-технологий Михаил Райтман написал актуальную книгу о персональных данных. Пока защита ряда крупных компаний трещит по швам, а в интернете появляются карты с данными их клиентов, он предлагает отнюдь не цифровое затворничество, а соблюдение простых правил безопасности. Как минимум любому гражданину предлагается осознать такие понятия, как «приватность» и «анонимность». Привычный аналоговый мир уже остался далеко в прошлом, а нынешнее время — это время стирания границ между человеком, личностью и ее цифровой копией.



Елена Васильева, специально для «Фонтанки.ру»